Максим Карижский

История Самопомочи. Несколько уроков для политиков и избирателей
Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.
В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.
В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации.
На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями. Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.
Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.
Нынешняя встреча Yalta European Strategy проходила под лозунгом The Next Generation of Everything.
Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.
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