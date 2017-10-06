Елена Макеева
Елена Макеева
 глава совета директоров аудиторской фирмы Аксенова и партнеры, советник министра финансов Украины
Бухгалтерская аллилуйя и деловая репутация бизнеса
Одни бухгалтеры радуются, другие - жалуются, - Верховная Рада наконец приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" 0

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Елена Макеева

 глава совета директоров аудиторской фирмы Аксенова и партнеры, советник министра финансов Украины

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