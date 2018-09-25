Евгения Лугановская
Евгения Лугановская
менеджер ІТ комитета/координатор рабочей группы по поддержке бизнеса в зоне АТО Европейской бизнес ассоциации 
Как улучшить инвестимидж Азовского региона
С началом конфликта на востоке страны порты городов Мариуполь и Бердянск начали значительно уменьшать объемы своей работы. 0
Изменения условий бизнеса в зоне АТО

В пятницу, 23 сентября, Министерство финансов опубликовано на своем сайте обновленную редакцию проекта Налоговой реформы

28 сентября 2016, 09:31
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Как будут восстанавливать Донбасс

На этой неделе Кабинет министров Украины утвердил концепциию Государственной целевой программы Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины, которую презентовал Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш

05 сентября 2016, 11:40
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Как изменится бизнес в зоне АТО

Несколько недель назад был предоставлен для ознакомления проект Министерства финансов (далее – Минфин) налоговой реформы

25 августа 2016, 10:59
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Что происходит с бизнесом в зоне АТО

Сравнивая с 2013 годом, бизнес в зоне АТО значительно уменьшил объемы производства, что сказалось на государственном и местном бюджетах

27 июля 2016, 15:05
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Инвестклимат Донбасса: ожидания и реальность

Весной этого года внимание к Восточному региону страны значительно увеличилось. Начиная с назначения вице-премьер-министра и министра по вопросам временно оккупированной территории и ВПО, активного проведения форумов и конференций, и заканчивая активными дискуссиями на тему возможностей для бизнеса на Востоке. В частности, наиболее популярными сейчас темами являются выход на европейский рынок и привлечение инвестиций в регион

26 мая 2016, 15:55
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Как работает бизнес в зоне АТО

Вооруженный конфликт на востоке Украины принес отрицательные последствия не только для населения Донецкой и Луганской областей, но и для бизнеса, который работает там

25 марта 2016, 11:45
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Евгения Лугановская

менеджер ІТ комитета/координатор рабочей группы по поддержке бизнеса в зоне АТО Европейской бизнес ассоциации 

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