Людмила Богуш-Данд

Украина успешно прошла аудит Международной морской организации ИМО. Это результат тяжелой и кропотливой работы всей команды Министерства инфраструктуры, которая работала над подготовкой к аудиту последние три года.
Ситуации, когда собственник нанимает профессионального топ-менеджера, а через какое-то время они расстаются крайне недовольные друг другом, случаются достаточно часто.
Законопроектом №8487 предусмотрено снижение акциза на новые и б/у авто в 2-10 раз, а также снятие ограничений по возрасту импортируемых авто. Кому это невыгодно и кому выгодно: разложу по полочкам.
Сегодня проблемы с поиском персонала коснулись практически всех сфер бизнеса в Украине. В 2018 году ситуация с кадровым голодом усугубилась еще больше.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры ( санкции ) включена электронная платежная система WebMoney.
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