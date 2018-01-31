Коррупционные риски под прикрытием

Иностранные компании составляют менее 1% участников и победителей в публичных закупках, в то время как 99% таких компаний – являются украинскими.

Такие данные опубликовало в своем сообщении Минэкономразвития, что является показателем высокого уровня популизма законопроекта №7206 "Покупай украинское, плати украинцам". Однако это не является основным недостатком данного законопроекта.

Под прикрытием популистского названия, которое имеет яркую патриотическую окраску, и было рассчитано на защиту законопроекта от чрезмерной критики со стороны общественности, кроются изменения, способствующие дискриминации участников, увеличению коррупционных рисков и уменьшению прозрачности публичных закупок.

Начнем с того, что законопроектом предлагается разделить товары по критерию осуществления оценки на две группы. В первую группу войдут товары, внесенные КМУ в перечень товаров неспециализированной закупки, их критерием оценки будет исключительно цена. Вторую группу товаров составят те, которые не были внесены КМУ в соответствующий перечень товаров и оценка которых будет осуществляться по "приведенной цене". Фактически товары, которые будут оцениваться только на основании критерия цены, уже будут иметь преимущество перед товарами, критерием оценки которых является "приведенная цена", которая и включает обязательные 20% "украинства" товара и множество других коэффициентов.

Одним из важнейших принципов осуществления закупок в соответствии с законом Украины "О публичных закупках" является недискриминация участников. Международные обязательства Украины в сфере публичных закупок и законодательство ЕС четко провозглашают недопущение дискриминации в сфере публичных закупок в любом виде. Также, по действующим в Украине законам, дискриминация участников закупки и ограничение конкуренции является основанием для подачи соответствующей жалобы в Антимонопольный комитет Украины.

Несмотря на это, в пояснительной записке к законопроекту №7206 нас все же пытаются убедить в том, что дискриминация участников по критерию оценки или происхождения товара – это обычная для Европы практика, полностью согласующаяс с международными соглашениями и внутренним законодательством Украины, что конечно не соответствует истине.

Увеличение коррупционных рисков, в случае внесения предлагаемых изменений в закон Украины "О публичных закупках", связано с необходимостью подтвердить "украинскость" товара, который предлагается участником закупки. В подтверждение этого 20% критерия в приведенной цене товара, будет необходимо собрать и предоставить более 20 справок, что повлечет дополнительные затраты времени и средств, не говоря уже о необходимости неоднократного контакта с административным ресурсом который будет их выдавать. Непредоставление участником необходимой справки, будет стоить победы в закупке. Таким образом, тот, кто будет выдавать такие документы, будет иметь существенное влияние на процедуру публичных закупок.

Перечень "неспециализированных товаров", критерием оценки которых должна быть исключительно цена, также может служить средством предоставления преимуществ производителю определенных товаров. Кто же не захочет воспользоваться возможностью и попасть в такой перечень для получения преимущества в публичных закупках? Возникает вопрос, а кто туда сможет попасть?

Следует также обратить внимание на сложность формулы, по которой определяется "приведенная цена". Если бы законопроект №7206 действительно был направлен на усиление прозрачности в закупках, то законодатель смог бы упростить ее и сделать более понятной для участников закупок.

В общем, законопроект вызывает недоверие и множество вопросов. Например, неужели нельзя найти другой способ для защиты национальных производителей и бизнеса, чем введение сложных формул, коэффициентов и необходимости тратить время на сбор ненужных справок? А может лучше было бы уменьшить налоги? По моему мнению, ответ очевиден.