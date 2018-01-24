Чем выгодна роботизация бизнес процессов

Темой роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation - RPA, Robotics) в мировом информационном бизнес-пространстве сегодня уже, кажется, никого не удивишь.

Там это одна из самых дискутируемых тем, наряду с внедрением технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). В украинском же сегменте IТ-рынка это новое направление только начинает набирать обороты. Ведь еще совсем недавно этого понятия даже не было в нашей понятийной сфере, не говоря уже о повседневной жизни.

Чтобы предупредить возможные замечания по новизне роботизации бизнес-процессов, следует добавить небольшой комментарий: принципы этой технологии как таковой не являются новыми в сфере автоматизации и, в частности, тестирование. Соответственно, написание макросов и скриптов для выполнения стандартных, основанных на правилах, операций и является частью того, что мы будем называть роботизацией. Однако следует также понимать, что роботизация бизнес-процессов на сегодня значительно выходит за рамки написания макросов, скриптов и автоматизации рабочего места.

Что представляет собой роботизация бизнес-процессов?

Программные роботы - это не привычные для нашего понимания зримые роботы-объекты, запрограммированные на определенный набор автоматизированных функций. Здесь речь идет о технологии, которая позволяет конфигурировать программное обеспечение на осуществление определенных (часто повторяющихся) механических операций на уровне интерфейса пользователя. Подобно людям, программные роботы выполняют заданные операции - получают, сортируют, сопоставляют и обрабатывают данные, не изменяя при этом IТ-ландшафт организации.

В каждой крупной организации найдется много таких процессов, которые можно и нужно роботизировать. Согласно подсчетам PwC, около 45% всех типовых процессов и задач в организациях могут быть автоматизированы. А это в перспективе означает не только финансовые выгоды, но и значительное повышение операционной производительности предприятия.

Какие процессы и задачи лучше всего подходят для роботизации?

Оптимальными для переадресации программным роботам являются задачи не требующие анализа и принятия решений, но отнимают много драгоценного рабочего времени. Это преимущественно ручные, очень структурированные задачи, основанные на четких правилах, которые выполняются по расписанию или при возникновении определенного события (например, заполнение форм, сверка данных, сбор и консолидация данных из нескольких систем, обновление тех же данных в разных системах, повторное введение данных, обработка инвойсов и заказов с использованием систем распознавания OCR, сложные подсчеты и под.). Роботизация бизнес-процессов позволяет передать эти задачи роботам, которые выполняют их гораздо быстрее, аккуратнее и эффективнее, сводя к минимуму возможность просчетов, неизбежных при вмешательстве человеческого фактора.

В чем заключаются ключевые преимущества роботизации бизнес-процессов?

О каком бы виде бизнеса не шла речь, основной целью роботизации всегда будет повышение его операционной производительности, минимизация операционных рисков, улучшение качества работы и существенное сокращение операционных расходов. Главные преимущества роботизации бизнес-процессов состоит в том, что программные роботы:

работают намного быстрее людей и осуществляют поставленные задачи почти без ошибок;

способны к непрерывной обработке задач (то есть, доступны 24/7);

позволяют бизнесу высвободить человеческий ресурс, сокращая 50-70% операционных расходов, целевых для роботизации процессов, и осуществляя прямое положительное влияние на быструю окупаемость (RoI);

легко интегрируются: могут работать с существующими системами и приложениями, в том числе и устаревшими (legacy), не изменяя IТ-ландшафт;

предоставляют 100% полный лог своих действий и позволяют гибко контролировать операционную производительность.

Однако в некоторых скептиках и сторонниках традиционных методов управления инновационная технология роботизации бизнес-процессов может вызвать целый ряд вопросов о целесообразности ее внедрения. Так уж заложено в человеческой природе - относиться с определенной осторожностью и недоверием ко всему новому. Однако показательно, что большинство ведущих мировых компаний или уже внедряют, или планируют внедрить роботизацию бизнес-процессов в ближайшее время. Все очевиднее становится, что в современном мире с его растущим с каждым днем ​​потоком информации и необходимостью быстрого реагирования на поставленные задачи без роботизации уже не обойтись. Поэтому программных роботов украинскому рынку не стоит бояться, а пробовать постепенно их внедрять с учетом потребностей каждого конкретного предприятия. А результат, как свидетельствует мировой опыт, не заставит себя долго ждать.