Зачем реконструировать Борисполь

В последнее время раздаются голоса, зачем международный аэропорт Борисполь (МАБ) снова строит, если у него простаивают неработающими терминалы F и B?

Зачем тратить деньги на реконструкцию и расширение совершенно еще нового терминала D, открытого к Euro2012. К сожалению, когда он строился, были допущены принципиальные просчеты – из-за земельного конфликта. Здание построили не в плотную к существующим терминалам, расширяя их возможности, а на расстоянии от них, исключая возможность легкого объединения терминалов.

Кроме того, изначально в терминале не предполагалось ни транзитной зоны, ни зоны внутренних рейсов. Эти зоны пришлось достраивать уже после запуска терминала.

Последние годы аэропорт Борисполь растет в среднем на 20% в год. Основной рост идет за счет увеличения потока транзитных пассажиров (более 30% в год) и чартерных рейсов. Это происходит благодаря некоторой стабилизации экономической ситуации в Украине и агрессивной маркетинговой политике турецких курортов.

Европейские аэропорты развиваются только благодаря наличию базового перевозчика. Для многих малых аэропортов такими перевозчиками выступают лоукостеры. Но хабом аэропорт становится при наличии авиакомпании, развивающей модель сетевого транзита. Например, Lufthansa во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, Air France-KLM в Париже (аэропорт Шарля де Голля) и Амстердаме или airBaltic в Риге. Базовая авиакомпания и её хабовый аэропорт создают взаимно дополняющую модель развития, в которой один не может успешно эволюционировать без продвижения другого.

В прошлом году МАБ обслужил более 10,5 млн пассажиров. Из которых более 30% – это транзитные пассажиры. Уже сейчас в часы пик аэропорт достиг максимума своей пропускной способности в терминале D. Самый проблемный участок – это обслуживание транзитного пассажиропотока. В часы максимальной нагрузки уже в прошлом году образовались многочасовые "пробки".

В прошлом году базовый перевозчик МАБ – МАУ объявил планы по развитию флота. До 2025 года компания планирует вырасти в 2,5 раза. Уже в ближайшие дни в Киев прибудет первый Boeing777. Авиакомпания готовит четыре таких самолета к летнему расписанию 2018 года. Благодаря этому МАУ нарастит количество предлагаемых авиакомпанией мест на дальнемагистральных маршрутах в 2,5 раза.

Авиакомпания откроет новые направления, как на Дальнем Востоке, так и в Северной Америке. Это еще больше увеличит транзитный поток через Борисполь. Транзитные пассажиры, летящие украинской авиакомпанией через украинский аэропорт – это экспорт высокотехнологических услуг. В этой сфере Украина теперь успешно конкурирует не только с Турцией, Польшей и Россией, но и с Германией и Швецией.

Так же наличие большого транзитного потока позволяет авиакомпании содержать рейсы с низким прямым пассажиропотоком из Борисполя. Существующая, транзитная модель не позволяет дешево обслуживать рейсы в разных терминалах одного аэропорта. Это заставляет аэропорт Борисполь искать варианты развития инфраструктуры.

В прошлом году консультанты из Airport consulting Vienna разработали мастер-план развития аэропорта Борисполь на ближайшие десятилетия. Согласно прогнозу, две существующие взлетно-посадочные полосы теоретически позволяют перевозить 50-56 млн пассажиров в год. И такого пассажиропотока аэропорт может достигнуть при имеющихся темпах и планах развития базовой авиакомпании уже к 2046-2048 году. То есть через 30 лет.

Концепция развития МАБ предлагает разбить территорию аэропорта на функциональные зоны, которые рекомендовано постепенно модульно застраивать согласно растущей необходимости. Сейчас план передан министерству инфраструктуры Украины на утверждение правительством.

Самые необходимые изменения для увеличения пропускной способности существующего терминала D – это достройка дополнительных выходов на перрон к посадочным автобусам. Строительство шести выходов должно быть закончено уже этим летом и даст возможность дополнительно обслуживать одновременно на шесть самолетовылетов больше.

Необходимо увеличить багажное отделение и улучшить притерминальную территорию. В частности, закончить строительство первой очереди многострадального многоэтажного паркинга, а также расширить зону стоянки для самолетов у терминала D. Уже сейчас в часы пик мест на стоянке самолетам не хватает. Авиакомпании вынуждены парковаться у терминалов F и B, что удорожает обслуживание и удлиняет как время нужное для разворота самолета, так и время для трансфера пассажиров с рейса на рейс. Эти мероприятия позволят увеличить пропускную способность терминала D до 12,5 млн человек в год уже к 2020 году. Сама же пропускная способность аэропорта будет увеличена до 15-16 млн пассажиров в год, благодаря разморозке терминала F и перевода туда чартерных авиакомпаний и лоукостеров.

Кроме того, аэропорт начал разрабатывать проект технической зоны. В частности, просчитывается вариант строительства грузового, почтового терминалов и ангаров технического обслуживания. Что даст значительный импульс развитию аэропорта. Хотя разговоры о новом грузовом терминале идут уже второе десятилетие, теперь есть надежда, что в ближайшие два года этот проект будет реализован.

Что касается конкурса на реконструкцию перрона терминала D, который с предложением 1,048 млрд грн выиграла компания Альтис-Констракшн, принадлежащая Александру Глимбовскому – тестю Романа Насирова. Главным ее конкурентом выступила компания Путевое строительство Альтком донецкого бизнесмена А. Тисленко.

Обе компании без сомнения обладают большим опытом строительства объектов авиационной инфраструктуры Украины. Так Альтом был подрядчиком при реконструкции Донецкого и Львовского аэропортов, Альтис-Констракшн успешно потрудился во Львове, Борисполе, а также на последних реконструкциях региональных авиагаваней – в Запорожье, Херсоне и Виннице. Почему не были допущены к конкурсу другие участники – вопрос к организаторам тендера.

Что касается других участников, например, белорусский Строительно-монтажный трест № 8 участвовал в строительстве нескольких аэродромов у себя на родине, но к нему якобы возникли вопросы наличия техники в Украине. Онур Конструкцион Интернешнл осуществляет строительство и ремонт автодорог и трамвайных путей в Украине. В прошлом году компания реконструировала трассу Борисполь-Запорожье общим бюджетом свыше 1 млрд гривен. Владельцами компании являются Онур и Ихcан Ченинджевизы из Турции и львовянин Олег Фарион.

Пока же компания Альтис-Констракшн выиграла тендер, предложив стоимость проекта 1,048 млрд грн, что на 15,3 млн грн меньше конкурентов. Разница в 1,5% возможно смешная, но государственный аэропорт эти деньги сэкономит. Теперь важно, чтобы работы были выполнены качественно и вовремя, чтобы аэропорт мог и дальше развиваться стахановскими темпами.