Евгений Кузьменко
Евгений Кузьменко
координатор комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации
Как бороться с незаконными рубками леса
В последнее время в медийном пространстве все чаще звучат встревоженные заявления некоторых активистов и политиков о том, что в Украине исчезают леса, и поэтому необходимо немедленно положить конец всем рубкам. 0
Почему деревообрабатывающая отрасль нуждается в поддержке

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости стимулирования развития отечественной деревообработки с изготовлением продукции с высокой добавленной стоимостью

15 ноября 2017, 15:00
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Как оцифровать украинский лес

Недавно Президент Украины заявил, что необходимо ввести единую государственную систему учета древесины – система ЭУД – которая будет распространяться на все без исключения лесные угодья

17 октября 2017, 09:00
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Евгений Кузьменко

координатор комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации

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