Почему аграрии не доверяют ИТ

"Почему при наличии в стране такого количества высококлассных программистов у вас такие дикие аграрии?", - недоумевая спросил меня недавно иностранный партнер.

Он был удивлен тем, что украинские фермеры не стремятся не то, что внедрить, но и узнать о новых цифровых решениях, которые позволяют сделать агарный бизнес более эффективным. В прочем, такая модель поведения присуща и агрохолдингам – при том даже тем, которые искренне декларируют, внедрение передовых IT инструментов. На деле часто оказывается: что компании бросают внедрение IT-инструментария на полпути так и не добившись результата, а только потратив бюджет. Либо эти инструменты в их компаниях почему-то не работают так эффективно, как должны были бы.

"Наши аграрии не дикие, они просто далеки от понимания, что такое бизнес-культура и привыкли ориентироваться на существующие традиции, даже если они не эффективны", - заступался я за своих клиентов. Но на моего эстонского коллегу мой аргумент не подействовал.

Он по-прежнему настаивал, что глобальную цифровизацию агробизнеса украинским аграрием надо принять как факт и перестать жить в дремучем лесу.

"IT – это не просто отдельные решения, которые что-то улучшают в работе подразделений. Информационные технологии должны быть "вшиты" во все процессы. Ты не можешь эффективно управлять тем, чего ты не можешь посчитать и оцифровать", - настаивал эстонец.

Но количество эффективных решений для аграриев вряд ли может повлиять на способность руководителей компании "распознать" и осознать эти IT-продукты как возможности для своих компаний.

К чему мы пришли с моим иностранным коллегой делясь опытом продвижения IT-решений для агро?

IT и агро пока не пересекаются, несмотря на немалое количество ивентов, которые проходят для того, чтобы как раз познакомить аграриев с IT–стартапами. Проблема в том, что эти два бизнеса говорят совсем на разных языках. И чтобы мелкому и среднему фермеру понять айтишника, ему надо пройти хотя бы небольшое обучение. Чтобы аграрию что-то продать, его надо сначала обучить этим пользоваться. Но точно также программистам нужно внимательно слушать "боль" аграриев, понять их логику, чтобы эффективнее решать их проблемы. Украинские аграрии довольно консервативные люди – если у них что-то работало до вас, то вряд ли они захотят что-либо улучшать. Например, они привыкли молиться на природу и бороться с воровством дедовскими способами, и будут настаивать на том, что так эффективнее. Говорить с ними нужно только на языке цифр, причем лучше не в денежном эквиваленте, а в центнерах и тоннах, в этом смысле их воображение работает безупречно. Несмотря на успешную "витрину" многих аграрных компаний, на самом деле легко столкнуться с беспорядком и отсутствием четко выписанных бизнес-процессов. Любое IT-решение основано на логике, ключевых процедурах и результатах. Иногда на внедрение решения, которое может увеличить прибыль с одного гектара на 20%, уходит много месяцев, прежде чем коллектив согласиться поменять свою корпоративную культуру. Люди не любят изменения и начинают обвинять IT-решения в том, что оно не работает. Хотя на самом деле, оно просто четко показывает эффективность работы каждого сотрудника. Саботаж коллектива – часто признак эффективности предложенного решения. Собственники и сами не готовы к изменениям культуры ведения бизнеса. Вот был у нас клиент, мы внедряли ему систему учета, поставили датчики на все оборудование, обучили операторов, трактористов, описали процессы. И вот стало понятно, кто после смены сливает бензин, и лучшие трактористы стали увольняться. Собственник в панике: "Вы мне все поломали!". А ты просто подыми людям зарплату, создай прозрачную и понятную мотивацию, и они перестанут воровать. Если собственники мелких и средних агрокомпаний (за редким исключением) предпочитают дедовские методы новым технологиям, то крупные агрокомпании внимательно изучая рынок аграрных стартапов, пытаются изобрести свое колесо.

Им почему-то кажется, что собственный IT-отдел способен предложить уникальное решение. На самом деле, не думая о том, что прежде чем запустить какую-то идею, стартаперы собирают огромное количество информации, выдвигают гипотезы и строят теории, именно поэтому у них гораздо больше шансов найти уникальное решение.

Уровень цифровой продвинутости компании зависит от топ-менеджмента. Кто-то уже научился пользоваться айфоном, а кто-то пользуется еще кнопочным телефоном. Есть в агросекторе совсем "дикие" предприятия, но среди больших холдингов таких нет. Большие компании будут задавать тон изменениям. Уже сейчас есть агрохолдинги, которые заказывают для своих работников бизнес-стимуляторы, чтобы обучить новым подходам и помоделировать разные модели поведения. Например, для трактористов разработана игра, которая наглядно показывает зависимость между глубиной вспашки и полученным урожаем. Или вот все тот же холдинг заказал бизнес-симулятор, который подтягивая открытые статистические данные помогает прогнозировать бизнес результаты, учитывая погоду, цену ресурсов, цену готовой продукции. Для украинского агрария это все-еще звучит как фантастика, но европейскому уже давно понятно – агробизнес – это управление рисками, аналитика и прогнозирование.