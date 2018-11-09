В международный День программиста

За время независимости страны, украинские программисты с нуля создали новую индустрию. Хочу обратить внимание на ее достижения и перспективы для страны

13 сентября 2017, 11:00
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Александр Кубраков

руководитель сектора ІТ и Телеком Офиса дерегуляции BRDO

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