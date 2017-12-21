Ростислав Кравец
Ростислав Кравец
Старший партнер юридической компании Кравец и партнеры
Приватизация по-украински
Появившаяся в СМИ информация о аресте активов Ахметова в различных юрисдикциях на основании соответствующего определения кипрского суда, может привести к довольно плачевным последствиям для всей построенной Ахметовым бизнес-империи. 0
Переживет ли Приват выплату денег Суркисам

Исполнительная служба открыла производства о взыскании с национализированного Приватбанка средств в пользу Суркисов

21 декабря 2017, 15:47
3
«Наш» Приватбанк

Крупнейший коммерческий банк страны стал в прямом смысле народным банком

19 декабря 2016, 08:04
2
Почему плох закон о реструктуризации долгов

Я не склонен разделять оптимистические оценки закона о реструктуризации валютных кредитов. Поскольку он, по моему убеждению, принесет больше проблем, чем преимуществ

01 августа 2016, 14:25
0
Что стоит за закрытием банков

За последние пару недель с рынка было выведено еще несколько банков

27 мая 2016, 14:40
2
Советы вкладчикам украинских банков

Количество средств безвозвратно потерянных в украинских банках их клиентами уже давно превысило годовой бюджет Украины

16 мая 2016, 10:49
0
Что нарушил Петр Порошенко

Обнародованная недавно информация панамской юридической компании с оффшорными схемами Президента Украины Петра Порошенко вызвала в обществе неоднозначную реакцию

04 апреля 2016, 18:02
3

Мы рекомендуем

Ростислав Кравец

Старший партнер юридической компании Кравец и партнеры

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове