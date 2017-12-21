Ростислав Кравец

Исполнительная служба открыла производства о взыскании с национализированного Приватбанка средств в пользу Суркисов
Исполнительная служба открыла производства о взыскании с национализированного Приватбанка средств в пользу Суркисов
Крупнейший коммерческий банк страны стал в прямом смысле народным банком
Я не склонен разделять оптимистические оценки закона о реструктуризации валютных кредитов. Поскольку он, по моему убеждению, принесет больше проблем, чем преимуществ
За последние пару недель с рынка было выведено еще несколько банков
Количество средств безвозвратно потерянных в украинских банках их клиентами уже давно превысило годовой бюджет Украины
Обнародованная недавно информация панамской юридической компании с оффшорными схемами Президента Украины Петра Порошенко вызвала в обществе неоднозначную реакцию
В последнее время политики и эксперты усиленно ведут разговоры о методах подъема нашей экономики, об увеличении экспорта украинских товаров, о привлечении крупных инвесторов в Украину.
Приватбанк с головой, Ахметов поднялся в рейтинге миллиардеров и Ryanair снова прилетел.
Многие украинцы сегодня пытаются экономить и считают чуть ли не каждую копейку. Впрочем, мало кто знает, что часть налогов, уплаченных государству, можно вернуть.
В последнее время политики и эксперты усиленно ведут разговоры о методах подъема нашей экономики, об увеличении экспорта украинских товаров, о привлечении крупных инвесторов в Украину.
Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам
Не так давно в городе Стебник Львовской облас произошел провал грунта. Образовалась яма диаметром 200 и глубиной 40 метров
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