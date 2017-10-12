Максим Костецкий

После почти трехлетнего падения украинская экономика начала восстанавливаться в конце 2015- начале 2016 годов
После почти трехлетнего падения украинская экономика начала восстанавливаться в конце 2015- начале 2016 годов
Указание диапазона потенциальных заработных плат в вакансиях может стать тем инструментом, который на этапе отбора и начала диалога "работодатель-сотрудник" поможет определить, насколько возможно в перспективе сотрудничество.
Многие украинский сегодня пытаются экономить и считают чуть ли не каждую копейку. Впрочем, мало кто знает, что часть налогов, уплаченных государству, можно вернуть.
Бесспорно громким авиационным событием в Украине в 2017 году стало анонсированное, но так и не состоявшейся событие. Выход на рынок крупнейшего европейского бюджетного перевозчика – Ryanair.
В конце ноября, во Франкфурте состоялась самая масштабная выставка пищевых ингредиентов Европы - Food Ingredients Europe 2017.
Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам
Не так давно в городе Стебник Львовской облас произошел провал грунта. Образовалась яма диаметром 200 и глубиной 40 метров
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