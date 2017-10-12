Максим Костецкий
Максим Костецкий
юридический советник Transparency International Ukraine, руководитель проекта Общественная поддержка запуска антикоррупционного суда
Антикоррупционный суд не только по названию
Эпопея с созданием в Украине антикоррупционного суда длится с июня 2016 года. Именно тогда в тексте нового Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" появился новый для Украины судебный орган. 0
Почему важны антикоррупционные суды

После почти трехлетнего падения украинская экономика начала восстанавливаться в конце 2015- начале 2016 годов

12 октября 2017, 09:00
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Максим Костецкий

юридический советник Transparency International Ukraine, руководитель проекта Общественная поддержка запуска антикоррупционного суда

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