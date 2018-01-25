К чему приведет RAB-регулирование

Кабинет министров опубликовал постановление, утверждающее новую методику, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Информация о внесении изменений в предыдущее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было опубликовано в газете Урядовий кур’єр.

В то же время решение вызвало уже дискуссии и споры, манипуляции и домыслы. Даже в правительстве были вынуждены отреагировать и также заявить свою позицию частичного несогласия с таким решением. В связи с этим Кабмин обратился к НКРЭКУ с призывом пересмотреть показатели доходности для облэнерго при внедрении RAB-тарифов.

"Правительство не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его опубликованию. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов – 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно скажется на потребителях из-за роста цен на товары и услуги", - заявили в правительстве. Кабмин также сообщил, что идея стимулирующего тарифообразования в целом поддерживается, но вариант решения, принятый НКРЭКУ, правительство не поддерживает.

Собственно, что такое RAB-тариф? Это так называемый стимулирующий тариф или RAB-регулирование (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала), которое предусматривает рост дохода в зависимости от размеров инвестирования. Чем больше вложил – тем больше получил.

Сейчас принятым постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (инвестиции в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (существующие активы компаний). Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования). Текущая редакция опубликована, вступила в силу, и НКРЭКУ уже может устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго с нового квартала (с 1 апреля 2018).

С критиками решения НКРЭКУ – в том числе из Кабмина, который олицетворяет Владимир Гройсман, – однозначно можно согласиться. Допустить введения RAB-тарифов в той форме, которую предложила НКРЭКУ, нельзя.

Однако, я вижу другие причины, почему эта новая методика плохая. И не поддерживаю голословные, "попсовые", популистские, эмоциональные аргументы, которые напоминают больше некую политическую-олигархическую "страшилку". Ведь результатом такой "страшилки" будут только дополнительные проценты рейтинга политиков. Народ останется ни с чем. Поэтому лучше консолидировать информацию, которая позволит сделать взвешенные экономические, а не политические выводы.

Во-первых, главная проблема предложенной методики НКРЭКУ – она ​​может оказаться недостаточно эффективной в украинских реалиях для модернизации отрасли поставок электроэнергии. Норма доходности на активы при внедрении RAB в странах ЕС равна значению WACC (Weighted Average Cost of Capital, средневзвешенной стоимости капитала в отрасли). В Украине средневзвешенная стоимость капитала в отрасли примерно 17%. Тогда как в НКРЭКУ, очевидно, опасаясь критики за рост тарифов, попытались изобрести велосипед и привязали ставку RAB к учетной ставке НБУ –12,5%. Это значительно ниже того уровня, который должен быть. На практике это будет сдерживать инвесторов вкладывать в развитие сетей. Какой смысл – если сейчас банки предлагают более 15% годовых для вкладов. Проще положить деньги в банк, чем инвестировать. Тем более, что ставка НБУ уже далеко не 12,5%. Буквально вчера она уже выросла до 16%. Поэтому ставку нужно поднимать как минимум до 17%. Если хотим мгновенного эффекта – еще выше, до 19%.

Второй важный аспект – утверждение о необходимости установления старых и новых ставок исключительно делом политическим. И в то же время мертворожденной идеей. Например, в странах ЕС используется единая ставка RAB, независимо от того, какие это активы. Это дает возможности для развития, инноваций, предоставления цивилизованного сервиса.

Один из немногих примеров неудачного эксперимента, когда вводились различные ставки RAB – это Россия. В 2010 году были введены разные ставки, но именно поэтому уже через 2 года они были вынуждены полностью отказаться от RAB. При различных ставках RAB просто не работал как инструмент и надежды на него полностью не оправдались. В отчете компании IHS было заявлено, что Россия ввела RAB-регулирование распределения электроэнергию в 2010 году с целью преодоления проблем, очень похожих на те, с которыми сталкивается Украина сегодня: старение активов, системное недофинансирование, отсутствие планирования долгосрочных инвестиций, а также низкое качество обслуживания и надежность. На пути внедрения RAB-регулирования в России было много проблем, но самым большим недостатком в сфере распределения электроэнергии стала неспособность регуляторных органов основательно подойти к проведению оценки затрат и бенчмаркингового анализа существующих и новых активов. В результате была полностью скомпрометирована способность регуляторной системы создавать стимулы для целесообразных инвестиций. Распределительные тарифы росли более быстрыми темпами, чем предполагалось – ежегодно более чем на 15% – без значительного увеличения эффективности или целесообразности капитальных инвестиций. Формирование тарифов на распределение электроэнергии на основе RAB-регулирования было отменено в середине 2012 года. Зато был внедрен механизм приблизительной индексации тарифов.

В 2013 году в России завершили работу над ошибками (в том числе с помощью консультантов по ЕС, международных компаний, банков) и ввели единую ставку RAB. Была уменьшена разрешена норма дохода для существующих активов для начального регуляторного периода продолжительностью три года; при этом для следующих периодов ко всем активам (старым и новым) применялась единая, более высокая норма дохода, а планирование инвестиций рассматривалось отдельно. В то же время произошло совершенствование нормативно-правовой базы по целевым показателям эффективности расходов, предложенной стандартизации капитальных затрат, а также применение стимулов для обеспечения качества обслуживания. И только тогда RAB начал работать как задумывалось и давать эффект.

Поэтому для политиков и тех, кто хочет стать политиками эксплуатируя тему RAB-тарифов, нужно для начала определиться, каким путем они хотят повести Украину – или сразу оптимальной европейской дорогой, или ошибочными козьими тропами российского пути?