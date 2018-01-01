Константин Ефименко

Днепровский гиперлуп, сколько будет стоить газ и вторая попытка Ryanair.
В аграрном секторе в последнее время мы наблюдаем обострение борьбы между участниками рынка. Скандалы сыплются один за другим. Рекой льется черный пиар. Крупные агрохолдинги воюют за ресурсы и место под солнцем.
Днепровский гиперлуп, сколько будет стоить газ и вторая попытка Ryanair.
В аграрном секторе в последнее время мы наблюдаем обострение борьбы между участниками рынка. Скандалы сыплются один за другим. Рекой льется черный пиар. Крупные агрохолдинги воюют за ресурсы и место под солнцем.
Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник, 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.
В Украине жилищно-коммунальные услуги – сплошная головная боль, причем и по цене, и по качеству.
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