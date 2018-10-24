Кирилл Воробьев

За прошедшие восемь месяцев разница между экспортом и импортом в украинской внешней торговле составила $5,5 млрд.
В Украине правительство повысило цены на газ для населения на 23,5% накануне отопительного сезона, но поможет ли такой шаг стране пройти зиму?
18 октября 2018 стало знаковой датой для украинского законотворчества – во втором чтении принят Кодекс Украины по процедурам банкротства. По структуре и внесенным правкам он прилично отличается от того документа, который рассматривали в первом чтении.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
Первый шаг к бюджету 2019, Тигипко скупает банки и Гулливер не продается.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
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