Делай как Колумб. Как стартапу стать привлекательным для корпорации 16 февраля, 12:03 Эксклюзив NV

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о сотрудничестве с корпорациями — личный опыт и инвесторские наблюдения.

«Хотим сотрудничать с корпорацией. Как себя „продать“ и к чему готовиться?». Чем дольше работаем, тем чаще слышим схожие запросы от молодых коллег-стартаперов. У них зачастую есть идея или даже работающий проект, имеющий клиентов и кое-какие доходы. И желание масштабироваться за счет взаимодействия с кем-то крупным и устоявшимся. Масштабная война немного сбила интенсивность таких разговоров, но они все равно возникают регулярно и остаются актуальными.

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Зачем стартапу нужна корпорация и наоборот

В первую очередь важно определиться с терминами. Что именно мы называем стартапом? Группу студентов, которые в гараже пишут код для какого-нибудь приложения? Или небольшую компанию, имеющую продукт, клиентов и хотя бы небольшой доход?

В первом варианте корпорация потратит много времени и денег, чтобы разобраться, как у студентов все устроено, и поставить их идеи на коммерческие рельсы. И делать это она не захочет. Легче купить на рынке готовую компанию с подобным сервисом и привести его в порядок. Не создав реальный продукт и не поработав с реальными клиентами, говорить о взаимодействии с большим системным бизнесом рановато.

Поэтому дальше я буду говорить только о втором варианте. Лучшим объяснением сути стартапа для меня является история Христофора Колумба. Пересказываю ее всякий раз, когда нужно разъяснить, во что я готов инвестировать, а во что нет.

Молодой и энергичный Колумб запитчил идею открытия Индии инвестору. Получил отказ. Тогда пошел к другому и получил pre-seed инвестиции. Приток в Америку вместо Индии вернулся домой, убедил инвесторов, что получилось даже лучше, чем ожидали. Направление надо развивать, а следовательно, требуется еще один транш. Когда остальные инвесторы увидели, что бизнес-модель работает, начали вкладывать в подобные решения. Таким образом у Колумба появились конкуренты, а индустрия получила бурное развитие.

Если у вас, как у Колумба, есть команда, опыт работы на рынке и доход, то взаимодействие с корпорацией — самый простой путь к тому, чтобы получить деньги на раунде seed или pre-seed с имплементацией вашего продукта. Если в вас вкладывает компания и интересуется вашим продуктом с точки зрения индустрии, где работает, то появится большой шанс, что вы получите выход на рынок и наращивание дохода. Вдобавок можете получить и деньги за долю.