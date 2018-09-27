Как привести в Украину международные бренды

Что в "тени" По данным Государственного комитета статистики, корректирующий коэффициент теневой экономики составляет порядка 20%. Хотя по информации Международного валютного фонда доля теневой экономики в Украине – 44%. Например, все, кто связан с украинской торговой недвижимостью, знают, что реальный размер розничного оборота не соответствует официальной статистике. В каждом торговом центре 90% арендаторов – частные предприниматели. Мировой бренд на витрине – это частное предприятие в кассе, которое не имеет обязательств и не отчитывается о товарообороте. Из-за высокой тенизации экономики, официальная статистика собирает только фрагменты данных, состоящие в неопределенной пропорции с реальными показателями. Данные выглядят неперспективно для инвесторов. Но мы знаем, что это лишь видимая часть экономики. Какой ВВП нужен инвестору? Инвесторы оценивают страну по размеру ВВП на душу населения. Этот показатель не радует: среди европейских стран мы обогнали только Молдову. Но здесь опять официальное представление данных далеко от реальности. Так, ранее все восхищались Китаем, который стал второй экономикой мира. Тогда китайский ВВП вырос настолько, что окончательно сместил Японию со второй позиции и расположился в мировом рейтинге после США. Но ВВП Китая инвесторы рассматривали не по объему на душу населения, а по паритету покупательской способности (ППС). А вот в международных оценках нашей страны этот показатель представляли в объеме на душу населения. Когда мы взяли в расчет именно ППС, оказалось, что в 2010 году Украина была на уровне Китая. Сейчас международное бизнес-сообщество с восхищением следит за быстро растущей экономикой Индии. Но история повторяется: если сравнить ВВП по паритету покупательской способности, то Украина выглядит сильнее Индии. Правда, показатель Украины не радует: среди европейских стран мы обогнали только Молдову. Но здесь опять официальное представление данных далеко от реальности. Конечно же, сложно сравнить нашу страну с Китаем и с Индией, учитывая разницу в количестве населения, территории и другие факторы. Украина не такая большая, как азиатские страны, но в масштабах Европы мы – значимая экономика. Уровень нашего ВВП больше, чем суммарный показатель всех балтийских государств, больше, чем у Словакии, и вдвое превышает валовый внутренний продукт Болгарии. Размер ВВП позволяет говорить об Украине как о крупной европейской экономике. Но официальный показатель не берет во внимание весь объем теневого рынка. С учетом корректирующего коэффициента, мы занимаем приблизительно 12-е место в Европе – на уровне Австрии, а в рейтинге стран мира приближаемся к Гонконгу. Покупательская способность – очередной неоднозначный фактор, который требует разъяснения для международных ритейлеров. Если у нас товары и услуги стоят дешевле, то, соответственно, за один международный доллар мы можем позволить себе больше. В целом, для ритейлеров важны не только общие экономические данные, но и непосредственные инсайты от участников рынка. Компании обращают внимание на сведения о средних розничных товарооборотах, которые поступает от сетевых операторов, работающих на территории Украины.

Как привести в Украину международные бренды