Как украинские банки сейчас зарабатывают 8 февраля, 10:47 Эксклюзив NV

Кредитный портфель — это сейчас не просто источник доходов, а бизнес-модель большинства работающих в Украине финансовых учреждений.

Подорожал ресурс, мы должны финансировать дороже. Клиенты сейчас просят удешевить для них банковские услуги, а банки, руководствуясь рыночной логикой, должны уговаривать клиентов гасить задолженность или переоценивать кредиты, которые выдавались под 10−11−12% до уровня 23−25% годовых. Конечно, сделать это тяжело.



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Укрэксимбанк переоценивает свой кредитный портфель. Заменяем дорогие деньги рефинансирования НБУ, которые привлекались в период 2020—2021 годов несколько дешевле средств клиентов корпоративного, малого и среднего и розничного бизнеса. Это сдерживает рост средневзвешенной ставки по гривневым кредитам для клиентов.

В сухом остатке процентная маржа сузилась. Но портфель банка для того, чтобы получать процент маржи, стал больше на 20 млрд грн новых средств, выданных предприятиям критической инфраструктуры, которые сейчас обслуживают свои заимствования и платят проценты.



Если посмотреть на кредитный портфель, то государственные заемщики — это 37,65 млрд грн, частные — 42,94 млрд. грн.



ОВГЗ с начала полномасштабной войны для собственного портфеля и по заявкам клиентов выкупили более 31 млрд грн.

