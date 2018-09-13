Юрий Терентьев

Меня поразило беспрецедентное решение суда, позволяющее слушать телефоны, пеленговать место расположения и по-сути осуществлять слежку за автором и главредом программы Схемы Натальей Седлецкой, а также за журналистом Нового времени Кристиной Бердинских.
Сегодня стало известно о продаже агрохолдинга Мрия саудовской компании SALIC. Что говорит о нескольких довольно важных трендах последнего времени в украинской экономике, которые фактически закреплены этой сделкой.
Меня поразило беспрецедентное решение суда, позволяющее слушать телефоны, пеленговать место расположения и по-сути осуществлять слежку за автором и главредом программы Схемы Натальей Седлецкой, а также за журналистом Нового времени Кристиной Бердинских.
Налоговая служба всегда была закрытой структурой, а при Александре Клименко (бывшем главе Министерства доходов и сборов времен Виктора Януковича) превратилась в ужаснейший карательный орган, терроризирующий предпринимателей.
Пока реформу здравоохранения трясет, а из государственной медицины уходят в бизнес врачи, пациенты ищут качественное лечение. Передают друг другу телефоны проверенных врачей, пользуясь безвизом улетают лечиться за границу.
Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на $725 млн.
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