Юрий Кацер

Арселор Миттал Кривой Рог на грани банкротства, Apple Pay в Украине и НБУ хочет "суицида" российских госбанков.
В идеале, главная идея открытости - это диалог государства с гражданами, больше открытых данных – больше неудобных вопросов, а значит остается меньше возможностей для махинаций с коррупционными составляющими.
Отправная дата запрета российского софта – 15 мая 2017 года. Один год – срок, который может указать на значительные изменения рынка программных продуктов.
Чтобы выжить, Украине нужны национальная криптовалюта и соответствующее либеральное законодательство.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Сегодня украинское общество должно задать себе вопрос – готово ли оно мириться с тем, что хоть кто-то из инвесторов, добывая ископаемые и платя налоги, заработает денег еще и себе?
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