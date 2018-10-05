Ярослава Савастеева

Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
Президент подписал закон о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне. Сегодня его опубликовали в официальном издании Верховной Рады Голос Украины. Изменения вступают в силу с 4 октября.
Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
Порошенко продает Кузню, ТРЦ по цене годовой приватизации и ребрендинг УЗ
Нынешняя встреча Yalta European Strategy проходила под лозунгом The Next Generation of Everything.
Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: