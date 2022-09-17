Легкая жизнь не длится вечно! 17 сентября, 11:00 Эксклюзив НВ

«Конец всем чаяниям! Эх, б-ская инфляция…» — именно так, несколько изменив известную фразу Подервянского и сократив бранные слова, можно описать главное событие этой недели. Хотя уверен, что именно сокращенные мною слова и их синонимы в большом количестве слетали с языков миллионов инвесторов по всему миру во вторник, после оглашения данных о потребительской инфляции (СРІ) в августе.

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К утру вторника казалось, что самое страшное уже позади — вершина роста цен пройдена, ситуация перестает быть угрожающей, а значит, появляется надежда, что ФРС все же сжалится на рынках и сделает тот самый «разворот» в сторону смягчения монетарной политики. На этот «разворот» очень много инвесторов, по крайней мере, розничных, сделали многомиллиардные ставки. И должны признать, что подобные надежды были во многом оправданы.

Среди главных аргументов — существенное снижение цен на нефть и нефтепродукты. Недаром действующая администрация США несколько месяцев опустошала стратегические нефтяные резервы страны, вплоть до многолетнего минимума, пытаясь снизить цены. И это действительно немного помогло: в годовом измерении инфляция составила 8.3%, что чуть ниже 8.5% в июле. Но, как выяснилось, цены все же продолжают расти — за прошлый месяц СРІ вырос на 0.1%, в основном, благодаря ценам на еду (11.4%, наибольший рост с 1979), жилье (6.2%, наибольший рост с 1984) и подержанные автомобили (7.8%).

Этот, хоть и небольшой, рост показывает, что война с инфляцией далеко не завершена. Данные о базовой инфляции, без учета цен на еду и горючее, на которые ориентируется ФРС тоже свидетельствуют о том, что победа еще ох как не близко: базовый CPI в августе достиг 6.3%, что намного выше 5.9%, которые были зафиксированы в июне и июле. Вот вам и вершина!

Реакция рынка была моментальной и бурной — индексы летели вниз так, как не летели с июня 2020-го, на уровне 4% за одну торговую сессию.

И было чего падать, ведь если раньше ФРС стоял перед выбором повышать ставку на 50 б.п. (0.5%) или на 75 б.п., на очередном заседании на следующей неделе, то теперь эта задача уже формулируется иначе: 75 б.п. или 100 б.п. И если посмотреть на то, как ситуацию оценивает рынок, то вероятность повышения на целых 100 б.п. колеблется около 30%.

Многие известные инвесторы и экономисты тоже считают, что, в целом, ставка может или должна быть поднята существенно выше. Некоторые, как Марк Мобиус, считают, что ФРС может закончить цикл повышений на 9%, Рэй Далио говорит о 6%, Ларри Саммерс о 4,5%.

Едва ли не единственный, кто публично призывает снизить ставки — это Илон Маск. Почему? Во-первых, лично ему это очень выгодно, а во-вторых, может решил присоединиться к турецкой экономической школе? В Стамбуле тоже снижают и имеют в августе инфляцию на уровне 80,2%.

История определит, кто прав, но похоже, что ФРС все же будет исповедовать традиционные взгляды на экономику и сдержит слова, продолжив борьбу с ростом цен, пока «работа не будет сделана полностью», как сказал глава ФРС.

Что это означает для рынков? Ничего хорошего — по всем финансовым законам и правилам цены на акции и облигации снижаются, когда ставка, то есть стоимость денег, повышается. И, собственно, прошедшая неделя прекрасно продемонстрировала реакцию инвесторов в акции и облигации.

Ситуация на рынке недвижимости тоже довольно печальная — стоимость ипотеки впервые превысила 6%, что очень много, пузырь вот-вот лопнет, или уже лопнул, и как образно сказал один инвестор: «Большинство простых американцев, у кого дом составляет 99% всех активов, уже на телефоне со своим брокером, чтобы успеть продать за приличную цену».

Криптовалюты и другой цифровой хлам, который в свое время рекламировали как защиту от инфляции, тоже теряют стоимость и демонстрируют очень высокую корреляцию с рынками акций и облигаций. Хотя в последнее время, они, в целом, демонстрируют превосходную корреляцию со всем падающим.

Вывод. На следующей неделе нас ждет заседание руководства ФРС, на котором должно быть принято решение о процентной ставке. Пока что доминирует сценарий с повышением на 75 б.п. Похоже, что именно он заложен в нынешние цены.

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Если вдруг будет 100 б.п., то нам предстоит дальнейшее резкое падение финансовых рынков. Вероятность такого развития событий значительно меньше, но я бы полностью ее не исключал. Во все предыдущие периоды высокой инфляции, ставка ФРС всегда была выше СPI.

Сейчас центральный банк существенно отстает — 2,33% против 8,3%, и уже поздно говорить, что называть инфляцию «временной» год назад и не принимать никаких мер, было большой ошибкой.

Теперь нужно догонять, что всегда дороже и, похоже, что рынкам придется заплатить за долгие годы роста на питательной почве бесплатных денег центрального банка.

К сожалению, легкая жизнь не длится вечно.

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