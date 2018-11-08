Иван Божко

Жить сегодняшним днем. Как перестать откладывать всё на потом?
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Утверждение, что Украинская православная церковь является московским проектом или бизнес-проектом Русской Православной Церкви – не больше чем миф.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
Антиукраинские санкции России, Doing Business стало проще и Порошенко взялся за АЗС.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
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