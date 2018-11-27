Ирина Мала

Нынешний конфликт с Россией показал очевидную вещь – Украина энергетически все еще слишком зависит от государства-агрессора.
Никто не станет вкладывать деньги в страну, где вот-вот может начаться континентальная война.
Ночной бюджет, бум лоукостеров и битва за ЕСВ.
Нынешний конфликт с Россией показал очевидную вещь – Украина энергетически все еще слишком зависит от государства-агрессора.
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
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