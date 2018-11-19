Ирина Катмаева

За последний месяц официальный курс доллара США, который устанавливает Нацбанк, снизился с 27,92 грн/$ до 27,77 грн/$. Гривня продолжает укрепляться и на 16 ноября подорожала на 15 копеек.
За последнее время украинские агрохолдинги, становятся все более технологичными. Они открывают все больше проектов в сегменте big data, используют технологии для того, чтобы завоевывать новых партнеров, повысить урожайность и снизить издержки.
В преддверии Международного дня студента мы решили узнать: "На сколько сильно отличаются предложения по трудоустройству украинских работодателей для выпускников и студентов, которые еще учатся и не могут по объективным причинам работать full time?"
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны – Киевстаром, Vodafone Украина и lifecell – расчетного периода в тарифных планах.
МВФ заявил, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
659
559 грн
на 12 месяцев *
* действует до 30.11.2018