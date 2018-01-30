Риски переходного периода медреформы

Принятие 19.10. 2017 года Верховной радой законопроекта №6327 можно рассматривать как старт реформы в системе здравоохранения, потребность в которой существовала с момента провозглашения независимости Украины.

Закон Украины предусматривает утверждение принципов, объема государственного финансирования (5% от ВВП), перечень полного покрытия в рамках отраслевых стандартов в сфере охраны здоровья, потребность в тарификации стоимости услуг, создания реестра лекарственных препаратов и создание единой медицинской информационной системы.

Осуществление реформы планируется поэтапно с 2018 по 2020 гг. При этом размеры финансирования каждого из лечебных учреждений планируются в зависимости от объема выполненных услуг пациентам.

Доля проникновения на рынке Украины в добровольном медицинском страховании (ДМС) составляет не более 5%. В основном, позволить себе иметь медицинский полис могут либо сотрудники крупных компаний, для которых наличие социального пакета для сотрудников является серьезным конкурентным преимуществом в кадровой политике, либо отдельно взятые платежеспособные физические лица.

Одной из причин низкой доли проникновения ДМС является не готовность существующей базы лечебных учреждений к сотрудничеству со страховщиками. На мой взгляд, с одной стороны, государственное требование о тарификации стоимостей услуг должно стимулировать лечебные учреждения к сотрудничеству со всеми участниками рынка, готовыми платить за их предоставление, особенно со страховыми компаниями.

С другой стороны, разный уровень доходов населения всегда будет требовать наличия улучшенных условий обслуживания для лиц, готовых платить за дополнительный сервис и безупречную квалификацию. Поэтому совокупность этих причин должна способствовать росту рынка ДМС в целом и среди физлиц в частности. Причем при росте доходов населения пропорционально будут расти и объемы ДМС.

Некоторое время тому назад глава комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец опубликовала в своем блоге прейскурант цен на некоторые медицинские услуги, за которые после реформы государство уже платить не будет. Уровень цен, мягко говоря, шокирует простого потребителя. Однако, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк прокомментировал, что это примерные тарифы для пилотного проекта Национальной академии медицинских наук, Минздрава и Минфина, в реальности только четырех институтов Академии наук, и их будет оплачивать государство в лице Национальной службы здоровья данным лечебным учреждениям.

Оплату услуг в системе здравоохранения со стороны государства по гарантированному пакету услуг планируют осуществлять на безоплатной для пациента основе. Для формирования такого гарантированного пакета необходимо время.

С 2018 года уже сейчас в рамках первичной медицинской помощи гарантируется бесплатное для пациента покрытие стоимости:

гематологических исследований (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови, глюкоза крови, общий холестерин);

общего анализа мочи;

инструментальных методик исследования (электрокардиограмма в состоянии покоя);

микроскопии мокроты;

быстрых тестов на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

Основной перечень остальных бесплатных медицинских услуг будет опубликован в середине 2019 в начале 2020 года.

До 2020 года медреформа должна заработать на уровне первичной помощи и будет испытана в рамках пилотного проекта Национальной академии медицинских наук, Минздрава и Минфина. Остальное будет работать по старой схеме.

В период поэтапного реформирования существующей системы здравоохранения потребность в предоставлении качественной и оперативной медицинской помощи будет существовать повсеместно, потому что лечить пациентов нужно будет "здесь и сейчас" и вне зависимости от этапа внедрения изменений в системе государственного обеспечения.

В настоящее время стремление некоторых лечебных учреждений получать оплату услуг через четкую тарификацию их стоимости или систему благотворительной помощи может привести к росту затрат пациентов, которые теперь вынуждены будут оплачивать счета в кассу и стремиться сохранять возможность оплаты услуг медицинскому персоналу.

В этот переходной период изношенность основных фондов в лечебных учреждениях, недостаток медицинских кадров разного уровня в связи с низким уровнем их заработной платы, снижение общей платежеспособности населения, на мой взгляд, будут способствовать снижению своевременного обращения за медицинской помощью, увеличению доли тяжелых и критических заболеваний, росту доли инфекционных заболеваний с эпидемиями отдельных нозологических форм и, в конечном итоге, низкому показателю продолжительности жизни в Украине по сравнению в развитыми странами.

Моя многолетняя убежденность остается неизменной: на фоне всех происходящих изменений ДМС является единственной альтернативой для населения в возможности получения четкой финансовой защиты, гарантирования получения качественной и оперативной медицинской помощи. Никто не сможет лучше позаботиться о себе, чем он сам. Для этого нужно планировать часть возможных затрат соответственно уровню своих доходов и не ждать "манны небесной", несмотря на всю заманчивость государственных проектов и их благих намерений. Иметь надежную "подушку безопасности" в виде полиса медицинского страхования и надежную страховую компанию, которая обеспечит выполнение своих обязательств, в наше время просто необходимо.