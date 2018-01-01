Илья Сойкис

Что собой представляет украинское судостроение, за счет чего оно выживает и какие перспективы у этой подотрасли машиностроения? Может ли она стать одним из драйверов роста экономики? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Мне часто задают вопрос "Когда роботы полностью заменят операторов контакт-центров?". На что всегда отвечаю "Об этом говорить еще явно рано".
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Что собой представляет украинское судостроение, за счет чего оно выживает и какие перспективы у этой подотрасли машиностроения? Может ли она стать одним из драйверов роста экономики? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
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