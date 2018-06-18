Игорь Сыроватко

Важной процедурой в процессе банкротства является реализация активов банкрота через аукционы, что есть наиболее эффективным способом получить средства от обанкротившихся компаний.
79% владельцев бизнеса недовольны квалификацией менеджеров по продажам. Речь идет не только о малых компаниях, которые часто не могут себе позволить квалифицированных сотрудников, но также о среднем и крупном бизнесе.
Вступили в силу правила прозрачной продажи государственного и коммунального имущества со значительной долей государственного капитала.
Внеконкурсная продажа лицензий на добычу нефти и газа по заниженной стоимости – вопрос не достойный общественного внимания. Именно так считает судья Окружного административного суда г. Киева.
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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