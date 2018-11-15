Игорь Гайович

Европа на колёсах. Что нужно знать, отправляясь в путешествие на автомобиле?
В Украине меняются правила продажи лицензий на добычу полезных ископаемых. В дальнейшем продажа всех спецразрешений будет проводится через электронные аукционы ProZorrо.
МВФ заявил, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.
Верховная Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на иностранной регистрации. За законопроект №8487 проголосовали 250 народных депутатов.
Россия ввела против Украины специальные экономические меры. Под санкции попали 322 украинца и 68 отечественных компаний.
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
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