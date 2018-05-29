Григол Катамадзе

Рынок электроэнергии приближается. Как это будет работать и что будет с тарифами?
В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры ( санкции ) включена электронная платежная система WebMoney.
"Соевые" перипетии, которые всколыхнули украинский аграрный рынок этой весной, дошли до логического завершения.
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры ( санкции ) включена электронная платежная система WebMoney.
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