Григол Катамадзе
Григол Катамадзе
президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине (1994-1998гг., 2000-2007гг., 2009-2013гг.)

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Григол Катамадзе

президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине (1994-1998гг., 2000-2007гг., 2009-2013гг.)

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