Кассир по вызову

Постановлением №148, вышедшим 29 декабря прошлого года, Национальный банк Украины утвердил новую редакцию Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

Как это скажется на всех субъектах хозяйствования, работающих через кассу? Внесет больше путаницы в исполнение этого Положения или все же облегчит хотя бы часть процессов? Что это значит для финансовых компаний?

Плохая новость в том, что при внимательном анализе обнаруживается противоречие между п.3 (пп.16) и п.16 в части лимитов остатков кассы. С одной стороны, небанковские финансовые предприятия, принимающие наличку для дальнейшего ее перевода, теперь обязаны сдавать на специально созданные счета суммы, превышающие выданные по переводам средства. С другой, то же положение закрепляет за такими предприятиями право на самостоятельное установление лимита кассы – то есть суммы, которая может не сдаваться в банк и оставаться в кассе для обеспечения работы на следующий рабочий день. И то, как согласовываются оба эти пункта, нигде не прописано.

Хорошая новость состоит в том, что пунктами 44 и 45 положения допускается передача функций кассира сотрудникам другого предприятия, с которым заключен договор о представлении персонала. В таком соглашении, согласно п.45, прописывается полная материальная ответственность кассира-аутстафера за сохранность всех принятых им ценностей. Стоит отметить, что эти пункты не распространяются на иностранные дипломатические, консульские и другие официальные представительства, международные организации и их филиалы, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями, на банки и филиалы иностранных банков, а также на представительства иностранных организаций и филиалов, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Поскольку аутстафинг как таковой регулируется нормами закона "О занятости населения" и предполагает несколько требований и к компании-аутстаферу, и к самому этому виду деятельности как таковому, советую обратить внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, компания-аутстафер не обязана получать разрешение на свою деятельность, поскольку Порядок выдачи разрешения на наем сотрудников для дальнейшего выполнения ими работы у другого украинского работодателя, утвержденный Постановлением Кабмина №359 от 20.05.2013, на сегодняшний день не вступил в силу. Однако, такая компания обязана подать сведения о себе для включения в соответствующий Перечень на сайте Государственной службы занятости Украины. Так что смело проверяйте наличие потенциального контрагента в Перечне субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги посредничества в трудоустройстве.

Во-вторых, персонал в компании-аутстафере должен быть штатным (то есть получать заработную плату, отпускные, больничные и т.д.), а не работать по договору подряда. Это также пункт, который необходимо учесть до подписания договора.

В-третьих, компания-аутстафер не имеет права направлять персонал для выполнения работ по основным профессиям технологического процесса предприятия-заказчика. А это значит, что проверяющая инстанция обязательно поинтересуется, не выполняет ли у вас аутстаф-персонал работу основных для вашего предприятия профессий, обеспечивающих прибыль от хозяйственной деятельности. И вам нужно знать, что ответить, несмотря на то, что запрет на такие нарушения в законе есть, а вот ответственность за них не предусмотрена. Аналогичная ситуация с другим запретом для компаний-аутстаферов: они не имеют права предоставлять свой персонал предприятиям, которые на протяжении года сокращали численность (штат) своих сотрудников, хотя ответственность за это нарушение также не прописана. Так что, если вы увольняли, к примеру, бухгалтеров, то даже грузчиков компания-аутстафер, строго следуя букве закона, соблюдение которой проверяют контролирующие органы, вам также не предоставит. Важно учитывать это ограничение даже в том случае, если оптимизация вашего персонала происходит органично и вызвана изменениями бизнес-процессов.

И, напоследок, обратите внимание на требование, касающееся именно предприятия, собирающегося воспользоваться услугами компании-аутстафера: возможность привлекать такую компанию должна быть прописана в Коллективном договоре вашей компании, а профсоюз должен дать свое "добро". Если же все условия соблюдены – пора внедрять новую схему работы с персоналом.