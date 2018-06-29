Игорь Гоцык
Игорь Гоцык
Менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации
Как в Украине развивать альтернативную энергетику
Не менее 25% от всего производимого объема электроэнергии должна составлять альтернативная энергия. Такой план декларирует Правительство в Энергетической стратегии до 2035 года. 0
Зачем нам закон о валюте

19 марта Президент Украины подал в Верховную Раду проект закона Украины О валюте , который был определён как неотложный. То есть, может быть рассмотрен и принят в ближайшее время.

23 марта, 18:00
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Рынок газа: in or out

Сегодня мы видим, что газодобывающая отрасль Украины не показывает необходимых темпов роста для достижения энергетической независимости

29 ноября 2017, 14:00
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Зачем нам трудовая реформа

Трудовой кодекс давно является наболевшим вопросом для всех сторон – от госуорганов и профсоюзов до работодателей и сотрудников. И необходимо внести объективные изменения и принять проект Кодекса

29 сентября 2017, 15:30
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Как побороть рейдерство в Украине

Многочисленные обращения от компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации подтверждают, что в последнее время активизировались попытки рейдерского захвата имущества и корпоративных прав компаний

12 мая 2017, 11:35
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Что происходит на украинском рынке энергетики

В силу специфики отрасли – технологической сложности в процессах и масштабах инфраструктуры – украинская энергетика всегда была «закрыта» от глаз общественности и все процессы происходили без огласки, внутри отрасли

21 сентября 2016, 12:13
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Для чего бизнесу новый Трудовой Кодекс

В Украине должен скоро появиться фундаментально новый Трудовой кодекс, на замену морально-устаревшему КЗоТу

07 июня 2016, 11:52
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Игорь Гоцык

Менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации

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