Игорь Гоцык

19 марта Президент Украины подал в Верховную Раду проект закона Украины О валюте , который был определён как неотложный. То есть, может быть рассмотрен и принят в ближайшее время.
19 марта Президент Украины подал в Верховную Раду проект закона Украины О валюте , который был определён как неотложный. То есть, может быть рассмотрен и принят в ближайшее время.
Сегодня мы видим, что газодобывающая отрасль Украины не показывает необходимых темпов роста для достижения энергетической независимости
Трудовой кодекс давно является наболевшим вопросом для всех сторон – от госуорганов и профсоюзов до работодателей и сотрудников. И необходимо внести объективные изменения и принять проект Кодекса
Многочисленные обращения от компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации подтверждают, что в последнее время активизировались попытки рейдерского захвата имущества и корпоративных прав компаний
В силу специфики отрасли – технологической сложности в процессах и масштабах инфраструктуры – украинская энергетика всегда была «закрыта» от глаз общественности и все процессы происходили без огласки, внутри отрасли
В Украине должен скоро появиться фундаментально новый Трудовой кодекс, на замену морально-устаревшему КЗоТу
Государственная служба специальной связи и защиты информации так и не обзавелась высококвалифицированными специалистами по линии киберзащиты.
Существующая сегодня законодательная почва для реализации проектов на основании концессионных соглашений была заложена почти два десятилетия назад.
Сначала история из недавней практики, которая объясняет, зачем вообще переводить неповоротливую, зарегулированную и, в принципе, уже и так неплохо работающую махину, как земельные аукционы, в электронный формат.
Народные депутаты отобрали у банков миллиарды гривен и не хотят возвращать. Знаете, как я поступил бы на их месте? Точно так же. Cейчас объясню.
Сначала история из недавней практики, которая объясняет, зачем вообще переводить неповоротливую, зарегулированную и, в принципе, уже и так неплохо работающую махину, как земельные аукционы, в электронный формат.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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