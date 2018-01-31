Какова цена госзакупок

Закон "Покупай украинское, плати украинцам" предоставит украинской продукции преимущество при государственных закупках.

Законопроект, принятый за основу, с учетом поправок поданных авторами:

Обяжет правительство установить перечень предметов специализированной закупки, для которых применение местной составляющей станет обязательным. Считаю, в перечень должны войти самолеты, корабли, вертолеты, вагоны, трамваи, автотранспорт, с/х техника, турбины, другая продукция машиностроения, приборостроения и их составляющие. Сегодня использование неценовых факторов является сугубо добровольным. Впрочем государственные заказчики им почти не пользуются, опасаясь использования многофакторной модели из-за недостаточно четкой правовой урегулированности ее использования.

Как следствие, в Украине более 99% госзакупок – чисто ценовые. А во Франции лишь 4% публичных закупок осуществляется исключительно по ценовому критерию, в Великобритании – 7%, в Нидерландах – 10%, в Испании – 24%. В Германии, Австрии и Италии – лишь каждая вторая госзакупки чисто "ценовая".

Предоставит 11%-ное ценовое преимущество украинской продукции. В США, кстати, на уровне федерального законодательства уже давно действует 12%-ное ценовое преимущество для американских производителей – малого и среднего бизнеса. То есть если отечественная продукция на 10% дороже аналогичной иностранной, предпочтение будет отдано отечественной. Если же она дороже, например, на 15%, тогда выигрывает уже иностранный. Таким образом, с одной стороны создаются стимулы для локализации производств в Украине, с другой стороны сохраняется конкурентная среда.

Очень часто украинская продукция привлекательнее иностранной в том числе и по цене. Но даже в тех случаях, когда она несколько дороже аналогичной иностранной экономически значительно выгоднее покупать украинскую. Ведь с каждой гривни, заплаченной за украинский товар (например, в машиностроении), в экономику сразу же вернется минимум 15 копеек! В виде зарплаты работникам и прямых налоговых поступлений в бюджет. Не говоря уже об эффекте мультипликатора, который мощно будет раскручивать маховик экономики в правильном направлении. По данным исследовательского центра "Manufacturing Institute", один доллар выпущенной продукции в перерабатывающей промышленности из-за эффекта мультипликатора создает дополнительно $1,33 выпуска в смежных отраслях экономики.

В высокотехнологичных отраслях с длинными производственными циклами (судостроение или авиастроение) мультипликатор значительно выше, а значит и пользу для экономики от выпуска такой продукции еще больше.

Установит требования к минимальному уровню локализации с 2020 года – 25%, с 2022 – 40%, а с 2024 – 60% для предметов специализированной закупки с определенными исключениями согласно решениям правительства, например, в отношении товаров которые не производятся в Украине. То есть уже через несколько лет инвестору будет выгодно и даже необходимо локализовать производство в Украине, чтобы продавать свою продукцию на госзакупках. Такой подход, безусловно, в национальных экономических интересах Украины.

Аналогичная по духу и содержанию норма содержится в федеральном законодательстве США Federal Acquisition Legislation – FAR, ведущий свою историю с 1933 г. когда был принят Закон "Покупай Американское». Согласно пункту 25.101 FAR госучреждениям (по определенным исключениями) запрещается приобретение продукции, которая произведена не в США и содержит менее 50% местной составляющей.

Показательна недавняя закупка Администрацией городского транспорта Нью-Йорка 535 новых вагонов метро у японской компании Kawasaki на $1,4 млрд. Эти вагоны будут собраны непосредственно в США (в Йонкерсе, Нью-Йорк и Линкольне, Небраска). При этом, в стране будет создано 500 новых рабочих мест, стоимость которых потенциально оценивается в $270 млн США.

Введет пятилетние планы госзакупок предметов специализированной закупки. Таким образом мы сделаем публичные закупки прогнозируемыми, что позволит производителям планировать свою деятельность на годы вперед. При этом положим конец хаотическим и непрогнозируемым тендерам, "заточенным" под иностранных производителей.

Непредсказуемость и искусственно установленные сжатые сроки госзакупок, например, в сфере машиностроения предоставляют иностранной продукции неоправданное и несправедливое преимущество. Ведь стоимость кредитов за рубежом в разы меньше украинской, а масштабы и "ритмичность" производства зачастую значительно выше.

Обяжет МЭРТ отчитываться о товарной структуре публичных закупок и их импортной и украинской составляющих. Ведь сегодня точные оценки или официальные данные по импортной составляющей публичных закупок отсутствуют. В ответ на мое депутатское обращение первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив предоставил официальный ответ, в котором признал: "Информация об общей сумме средств, потраченных через процедуры публичных закупок на закупку товаров, произведенных в Украине, и товаров, произведенных за рубежом, в Минэкономразвития отсутствует".

То есть министерство, которое в первую очередь должно заботиться об экономическом развитии, не знает сколько средств из тех почти 12% ВВП (!), направляемых на публичные закупки, идут на развитие украинской промышленности, предпринимательства и экономики, а сколько "вымывается" за границу посредством импорта.

Чтобы исправить ситуацию, я направил премьер-министру Украины депутатское обращение для проведения соответствующей правительственной "инвентаризации" публичных закупок на предмет оценки импортной составляющей и потенциала импортозамещения по товарным категориям. Закон "Покупай украинское, платы украинцам" сделает такой мониторинг обязательным и постоянным.