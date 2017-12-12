Виктор Галасюк

Зачем нужен закон № 7206 "Покупай украинское, платы украинцам!", когда недавно госзакупки было реформировано и заработала система ProZorro
Зачем нужен закон № 7206 "Покупай украинское, платы украинцам!", когда недавно госзакупки было реформировано и заработала система ProZorro
За первые десять месяцев этого года в Украине было реализовано порядка 2,2 тысяч электромобилей. Этот показатель более чем в 3 раза превышает результаты продаж аналогичного периода прошлого года
Если мы с вами посмотрим на реальные показатели украинской экономики и финансового сектора, то работу Национального банка и его руководителя можно оценивать как крайне неудовлетворительную
Многие украинцы сегодня пытаются экономить и считают чуть ли не каждую копейку. Впрочем, мало кто знает, что часть налогов, уплаченных государству, можно вернуть.
Указание диапазона потенциальных заработных плат в вакансиях может стать тем инструментом, который на этапе отбора и начала диалога "работодатель-сотрудник" поможет определить, насколько возможно в перспективе сотрудничество.
Многие украинцы сегодня пытаются экономить и считают чуть ли не каждую копейку. Впрочем, мало кто знает, что часть налогов, уплаченных государству, можно вернуть.
Указание диапазона потенциальных заработных плат в вакансиях может стать тем инструментом, который на этапе отбора и начала диалога "работодатель-сотрудник" поможет определить, насколько возможно в перспективе сотрудничество.
Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам
Не так давно в городе Стебник Львовской облас произошел провал грунта. Образовалась яма диаметром 200 и глубиной 40 метров
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