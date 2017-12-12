Виктор Галасюк
Виктор Галасюк
председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, народный депутат РПЛ
Сюрпризы бюджетного пакета
Что такое 2-летняя рассрочка импортного НДС на производственное оборудование, которое правкой удалось провести в Раде "под елочку"? 0
Нужна ли защита украинского производителя

Зачем нужен закон № 7206 "Покупай украинское, платы украинцам!", когда недавно госзакупки было реформировано и заработала система ProZorro

12 декабря 2017, 14:20
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Почему будущее за электромобилями

За первые десять месяцев этого года в Украине было реализовано порядка 2,2 тысяч электромобилей. Этот показатель более чем в 3 раза превышает результаты продаж аналогичного периода прошлого года

06 декабря 2017, 09:00
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Главная проблема НБУ

Если мы с вами посмотрим на реальные показатели украинской экономики и финансового сектора, то работу Национального банка и его руководителя можно оценивать как крайне неудовлетворительную

17 ноября 2016, 12:37
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Виктор Галасюк

председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, народный депутат РПЛ

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