Олег Гавриш
Олег Гавриш
Заместитель редактора НВ Бизнес, ведущий еженедельной деловой передачи Перша Шпальта, Первый национальный телеканал
Что там у соседей
Недавно мне довелось побывать на записи программы "Территория свободы" на белорусском оппозиционном канале Belsat.tv. 0
Кто правит Украиной

4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.

16 января, 18:40
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Газпром. Новое русское посмешище

Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам

22 декабря 2017, 16:15
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Депутаты хотят законсервировать нищету

Верховная рада пытается продлить мораторий на продажу земли еще на один год

05 декабря 2017, 10:45
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Что происходит с Госгеокадастром

На прошлой неделе  был громко отстранен, а затем и уволен с должности  и.о. главы Госгеокадастра  Олег Цвях

31 октября 2017, 17:37
0
Что такое украинские судьи

Каждый народ имеет присущие ему отличительные черты. Как положительные, так и отрицательные

15 октября 2017, 16:13
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Почему Украина бедная

Недавно на форуме Yalta European Strategy мой коллега Андрей Юхименко проводил интервью с лауреатом Нобелевской премии по экономике Полом Кругманом

24 сентября 2017, 18:28
1
Почему уходит набсовет Нафтогаза

В деловой среде все обсуждают причину отставки набсовета Нафтогаза. Этот вопрос сейчас волнует многих

20 сентября 2017, 10:30
1
Несколько выводов с YES-2017

В этом году впервые за много лет внутриукраинские проблемы обсуждались на Yalta European Strategy – 2017 больше, чем внешние

18 сентября 2017, 17:00
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Налоговая превращает Украину в концлагерь

Недавно Государственная фискальная служба отчиталась о профиците украинского бюджета. Забыли добавить только одно – какой кровью дается этот профицит бизнесу…

26 августа 2017, 19:33
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Энергетическая зависимость

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21 августа 2017, 19:05
0
Что мы потеряли от развала СССР

Любимая тема у ватников сегодня, что мы много чего потеряли от развала СССР

07 августа 2017, 19:10
21
Почему Украина плохо живет

Иногда не надо искать сложные ответы на простые вопросы

14 июня 2017, 15:24
1
У Украины началась белая полоса

Стокгольмский арбитражный суд принял промежуточное решение в пользу Украины. Говорят, в «Нафтогазе» уже наблюдается всеобщая эйфория и ликование.

31 мая 2017, 19:36
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Впечатления от стратегии Нафтогаза

Недавно довелось участвовать в презентации проекта концепции стратегии НАК Нафтогаз Украины

26 мая 2017, 13:57
0
Проверки как символ реванша

Не знаю, кто посоветовал премьер-министру Владимиру Гройсману принять решение относительно права проводить местной властью проверок бизнеса в отношении выполнения норм КЗоТа, но этот человек сделал медвежью услугу

18 мая 2017, 12:50
0
Большой почин

В свежем выпуске журнала Новое Время вышла моя статья о том, что в прошлом году украинские госкомпании впервые за много лет стали прибыльными

11 мая 2017, 10:38
0
Есть ли у нас министр агрополитики

Очевидный ответ на вынесенный в заголовок вопрос – «Да, разумеется, есть»

27 апреля 2017, 12:20
0
Что происходит с Нафтогазом Украины

Сегодня СМИ сообщили, что член набсовета Нафтогаза Украины Юлия Ковалив, представляющая в нем интересы Кабмина, написала заявление об увольнении

13 апреля 2017, 16:17
3
Сегодня Украина лишилась Донбасса

Сегодня террористические организации «ДНР» и «ЛНР» полностью захватили контроль над украинскими активами, расположенными на оккупированной части Донбасса

15 марта 2017, 15:05
1
Об ответственности бизнеса

По своим взглядам я противник всего регулирования бизнеса государством

07 февраля 2017, 12:41
0
Что делать с закрытыми банками

На прошлой неделе глава Приватбанка Александр Шлапак заявил о реструктуризации долгов бывших собственников этого финансового учреждения – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

06 февраля 2017, 08:35
0
Хороши ли требования МВФ

В ближайшее время в Украину должен поступить очередной транш от Международного валютного фонда. В ответ МВФ потребует от Украины проведения целого ряда жестких реформ

31 января 2017, 13:42
1
Девять главных тем Давоса

Что говорили об Украине на Всемирном экономическом форуме в 2017 году

20 января 2017, 12:24
2
Почему у Майдана не все получилось

Все чаще и чаще можно услышать скептические возгласы о том, что из Евромайдана не вышло чего-то особенно выдающегося

28 декабря 2016, 16:43
4
Главная победа Евромайдана

В сентябре я вместе со своими коллегами общался с предпринимателем Михаилом Фридманом

08 декабря 2016, 09:49
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Украинское село: есть ли выход из безнадеги

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Глупость на государственном уровне

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Как страх убивает реформы

В Украине в последнее время часто задаются вопросом, почему после Евромайдана мы не стали жить лучше

04 октября 2016, 08:00
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Чем опасно НАБУ

Почему опасно для чиновников Национальное антикоррупционное бюро?

25 августа 2016, 14:23
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Пару слов в защиту Гонтаревой

На прошлой неделе мне пришлось заплатить в кассе за коммунальные услуги. Обычно я плачу через Интернет, но тут друг уехал из Киева и попросил заплатить по его платежкам

23 августа 2016, 12:52
10
Страха больше нет

На днях я общался с главой крупной страховой компании PZU Украина Мачей Шишко. Шишко поляк, работает в Украине уже много лет и может сравнивать условия ведения бизнеса сейчас и при предыдущих президентах. Его главный вывод о том, что происходит в Украине, - пропал страх

09 августа 2016, 09:00
0
Когда уходят чиновники

Любой журналист знает, что самые актуальные интервью всегда получаются, когда чиновник только назначен на должность и когда он ее покидает

27 июля 2016, 14:16
0
Нужные люди. Как работает машина коррупции

Многие удивляются и не понимают, почему реформы в стране идут так медленно

11 июля 2016, 13:30
0
Верховная рада и дерибан земли

Верховная рада была и остается главным тормозом реформ и источником проблем в Украине

05 июля 2016, 15:31
0
Почему в обменниках снова требуют паспорт

С апреля 2014 года при продаже валюты в обменных пунктах стало необязательным предъявления документа, подтверждающего личность и резидентность

30 июня 2016, 12:00
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Почему Украина не Сингапур

Сегодня мне довелось побывать на встрече главы Госкомзема Украины Максима Мартынюка с экономическими блогерами

15 июня 2016, 15:00
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СБУ должно прекратить кошмарить бизнес

В последнее время все чаще попадаются новости о Службе безопасности Украины

18 мая 2016, 12:01
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04 апреля 2016, 10:30
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Олег Гавриш

Заместитель редактора НВ Бизнес, ведущий еженедельной деловой передачи Перша Шпальта, Первый национальный телеканал

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