Олег Гавриш

4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам
Верховная рада пытается продлить мораторий на продажу земли еще на один год
На прошлой неделе был громко отстранен, а затем и уволен с должности и.о. главы Госгеокадастра Олег Цвях
Каждый народ имеет присущие ему отличительные черты. Как положительные, так и отрицательные
Недавно на форуме Yalta European Strategy мой коллега Андрей Юхименко проводил интервью с лауреатом Нобелевской премии по экономике Полом Кругманом
В деловой среде все обсуждают причину отставки набсовета Нафтогаза. Этот вопрос сейчас волнует многих
В этом году впервые за много лет внутриукраинские проблемы обсуждались на Yalta European Strategy – 2017 больше, чем внешние
Недавно Государственная фискальная служба отчиталась о профиците украинского бюджета. Забыли добавить только одно – какой кровью дается этот профицит бизнесу…
За последние три дня в крупных сетях украинских АЗС цены на автомобильный газ выросли на 1,5 гривни или на 10% – до 15 гривен за литр
Любимая тема у ватников сегодня, что мы много чего потеряли от развала СССР
Иногда не надо искать сложные ответы на простые вопросы
Стокгольмский арбитражный суд принял промежуточное решение в пользу Украины. Говорят, в «Нафтогазе» уже наблюдается всеобщая эйфория и ликование.
Недавно довелось участвовать в презентации проекта концепции стратегии НАК Нафтогаз Украины
Не знаю, кто посоветовал премьер-министру Владимиру Гройсману принять решение относительно права проводить местной властью проверок бизнеса в отношении выполнения норм КЗоТа, но этот человек сделал медвежью услугу
В свежем выпуске журнала Новое Время вышла моя статья о том, что в прошлом году украинские госкомпании впервые за много лет стали прибыльными
Очевидный ответ на вынесенный в заголовок вопрос – «Да, разумеется, есть»
Сегодня СМИ сообщили, что член набсовета Нафтогаза Украины Юлия Ковалив, представляющая в нем интересы Кабмина, написала заявление об увольнении
Сегодня террористические организации «ДНР» и «ЛНР» полностью захватили контроль над украинскими активами, расположенными на оккупированной части Донбасса
По своим взглядам я противник всего регулирования бизнеса государством
На прошлой неделе глава Приватбанка Александр Шлапак заявил о реструктуризации долгов бывших собственников этого финансового учреждения – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова
В ближайшее время в Украину должен поступить очередной транш от Международного валютного фонда. В ответ МВФ потребует от Украины проведения целого ряда жестких реформ
Что говорили об Украине на Всемирном экономическом форуме в 2017 году
Все чаще и чаще можно услышать скептические возгласы о том, что из Евромайдана не вышло чего-то особенно выдающегося
В сентябре я вместе со своими коллегами общался с предпринимателем Михаилом Фридманом
Преподаватель математики Петр Пригара много лет назад лишился работы. Сельскую школу закрыли и его выгнали на улицу
Говорят, что признак глупости, это когда кто-то из раза в раз повторяет одну и ту же ошибку, но ждет другого результата
В Украине в последнее время часто задаются вопросом, почему после Евромайдана мы не стали жить лучше
Форум Yalta European Strategy – 2016, который прошел в Киеве в конце прошлой недели оставил двоякое впечатление
Недавно Антимонопольный комитет оштрафовал производителя Виагры, фармацевтическую компанию Pfizer, на 20 тысяч гривен, за то, что она не согласовала с ним слияние в США с другой фармкомпанией Hospira Inc
Почему опасно для чиновников Национальное антикоррупционное бюро?
На прошлой неделе мне пришлось заплатить в кассе за коммунальные услуги. Обычно я плачу через Интернет, но тут друг уехал из Киева и попросил заплатить по его платежкам
На днях я общался с главой крупной страховой компании PZU Украина Мачей Шишко. Шишко поляк, работает в Украине уже много лет и может сравнивать условия ведения бизнеса сейчас и при предыдущих президентах. Его главный вывод о том, что происходит в Украине, - пропал страх
Любой журналист знает, что самые актуальные интервью всегда получаются, когда чиновник только назначен на должность и когда он ее покидает
Многие удивляются и не понимают, почему реформы в стране идут так медленно
Верховная рада была и остается главным тормозом реформ и источником проблем в Украине
С апреля 2014 года при продаже валюты в обменных пунктах стало необязательным предъявления документа, подтверждающего личность и резидентность
Сегодня мне довелось побывать на встрече главы Госкомзема Украины Максима Мартынюка с экономическими блогерами
В последнее время все чаще попадаются новости о Службе безопасности Украины
На днях стало известно, что Лондонский международный арбитраж поставил точку в разбирательстве между компанией эстонского инвестора Хиллара Тедера с одной стороны и бизнесменом Андреем Адамовским и нардепом Александром Грановским с другой
В Украине дешевеет клубника. Цена на нее достигла 60 грн за килограмм, сообщает агентство АПК-информ. Кое-где уже даже есть по 40 грн за кило
Украине нужно научиться защищать свои интересы
Офшорный скандал, когда президента обвинили в том, что он вывел свои активы в офшоры, на мой взгляд, в целом не сильно ударит по его репутации. Но, есть одно "но"
Недавно телевизионная программа Схемы (проект Радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.
Привлечение к уголовной ответственности, а еще чаще – угроза привлечения по статье 212 уголовного кодекса Украины за уклонение от уплаты налогов является одной из самых "ходовых" статей в хозяйственной деятельности.
Недавно телевизионная программа Схемы (проект Радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.
На днях Национальный банк Украины опубликовал статистику по развитию рынка платежных карт по итогам 2017 года. Подытоживая, можно в общем сказать, что результаты оптимистичны.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
В этом году прекратят свое существование все украинские облэнерго в том виде, в котором они сейчас существуют.
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