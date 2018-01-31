Как бизнесу защититься от киберпреступников

Информационные технологии все стремительнее входят в нашу жизнь, вслед за ними частью нашей реальности стала киберпреступность.

На своих компьютерах и других устройствах мы храним важную личную и рабочую информацию и одним из наиболее востребованных вопросов на сегодняшний день является защита этих данных. Киберпреступники могут парализовать всю IТ-систему компании, украсть или удалить конфиденциальную информацию и использовать ее с целю выкупа.

Согласно последним данным, только в 2017 году жертвами киберпреступников во всем мире стали 978 млн человек. Все они потеряли $172 млрд, а время, которое было потрачено каждым из них на устранение последствий взлома – более 23 часов, т.е. целых три рабочих дня. Сколько будет стоить день или час простоя Вашего бизнеса?

В Global Threat Intelligence насчитали более 6,2 млрд пострадавших от попыток кибератак в 2017 году. Кибератаки, мошенничество с данными и их кража являются самыми серьезными рисками 2018 года. Эти угрозы вошли в пятерку глобальных рисков человечества и заняли третье и четвертое место в рейтинге. Стоит ли дожидаться, чтобы они заняли первое место? Все большую популярность среди киберпреступников набирают нападения на компании в самых различных отраслях, за последние пять лет они удвоились.

Стремительно растут и расходы пострадавших от атак компаний. Непредвиденные и, что самое главное, нежелательные траты предприятий связаны с вирусами-вымогателями. Например, атака WannaCry затронула 300 тысяч компьютеров в 150 странах, а атака NotPetya привела к ежеквартальным потерям в размере $300 млн.

Катализатором риска заражения вирусом или взлома информационной безопасности продолжает быть человеческий фактор. Именно сотрудники компаний являются слабым звеном для киберпреступников, поэтому защита данных от человеческого фактора продолжает быть must have принципов корпоративной безопасности.

Из-за этого успешно вести свой бизнес становится все сложнее, а необходимость защиты данных – все более востребованной. И многие компании нашли для себя решение в удаленном хранении данных в "облаках" зарубежных дата-центров.

Крупнейшие американские компании используют именно облачные сервисы. К примеру, Johnson & Johnson в 2018 году планируют до 85% данных хранить в облаке, а один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan Chase планирует удвоить количество подписок на облачные приложения. Это позволяет компаниям снизить риски кибератак на свой бизнес, предотвратив финансовые и репутационные потери.

Компании, которые предлагают хранение и защиту данных в облаках, настраивают безопасность таким образом, чтобы максимально избежать возможные нежелательные риски. При хранении данных в облаке, дополнительной защитой служит как защита от DDoS-атак или резервное копирование данных, так и план аварийного восстановления, которые предоставляются поставщиком услуг. То есть у предпринимателей отпадает потребность заботиться о безопасности и непрерывности работы своей ІТ-системы, они могут заняться развитием бизнеса. Также это уберегает компании от непредвиденных расходов от взлома или потери информации.

Облачные услуги с дополнительной защитой позволяют обеспечить непрерывность работы. Можно создавать частное, для нужд компании построенное и полностью изолированное облако или гибридное облако, то есть хранить и обрабатывать данные как на публичном, так и на частном облаке. Это наиболее выгодный вариант для компаний, потому что позволяет не только максимально эффективно уберечь важные данные, но и сэкономить средства за счет частичного использования публичного облака. Главное, в построении защиты с помощью облаков – учитывать индивидуальные требования каждого конкретного бизнеса, поскольку шаблонные решения могут просто не подойти под условия и специфику тех или иных компаний.