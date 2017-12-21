Наталья Форсюк

Недавно мы исследовали тему конкуренции в дорожном секторе на примере Запорожской области. Но, по итогам 2017 года, хотелось бы рассмотреть эту тему на примере крупнейших договоров за год.
Недавно мы исследовали тему конкуренции в дорожном секторе на примере Запорожской области. Но, по итогам 2017 года, хотелось бы рассмотреть эту тему на примере крупнейших договоров за год.
Недавно Инициатива CoST Ukraine обнародовала информацию о дискриминационных рекомендациях, которые Укравтодор направил областным службам автомобильных дорог.
Многие люди убеждены, что основные риски при закупке ремонтных работ на дорогах связаны с тендерами. Но на самом деле все начинается еще с планирования
Одной из особенностей закупок дорожных ремонтных работ является разделение таких закупок на лоты – отдельные отрезки дороги
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Широкое распространение инновационных технологий, использование социальных сетей и их постоянное усовершенствование ведет к тому, что информация распространяется со скоростью света 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Недавно народный депутат Украины Сергей Каплин зарегистрировал в ВРУ законопроект О развитии цифровой экономики , который буква в букву дублирует законодательный акт Республики Беларусь.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
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