ТОП-10 дорожных контрактов 2017

Недавно мы исследовали тему конкуренции в дорожном секторе на примере Запорожской области. Но, по итогам 2017 года, хотелось бы рассмотреть эту тему на примере крупнейших договоров за год.

28 февраля, 15:44
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Сколько стоит уничтожение конкуренции

Недавно Инициатива CoST Ukraine обнародовала информацию о дискриминационных рекомендациях, которые Укравтодор направил областным службам автомобильных дорог.

21 декабря 2017, 09:00
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О тендерах и "голодных играх" на дорогах

Многие люди убеждены, что основные риски при закупке ремонтных работ на дорогах связаны с тендерами. Но на самом деле все начинается еще с планирования

29 сентября 2017, 17:30
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Как "делят" ремонт дорог в Украине

Одной из особенностей закупок дорожных ремонтных работ является разделение таких закупок на лоты – отдельные отрезки дороги

14 августа 2017, 14:06
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Наталья Форсюк

директор Национального секретариата CoST Ukraine

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