Эрик Найман

Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Вот и завершилась первая украинская торговая миссия в Нигерию и Гану для того, чтобы открыть украинскому бизнесу больше возможностей на новых рынках.
Многие представители транснациональных компаний считают налог на выведенный капитал (ННВК) дискриминационным.
Украинскому гражданину, независимо от состояния, статусов и мотивов, время от времени выпадает доказывать государственному аппарату в лице того или иного чиновника свою правоту. Задача не из легких – знаем не понаслышке.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
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