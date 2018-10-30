Энгин Акчакоча

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председатель Наблюдательного совета ПриватБанка

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Олег Гавриш
Олег Гавриш Есть ли экономическая целесообразность в переводе часов 0

В эти выходные в Украине состоялся переход на зимнее время. Такие скачки во времени не удобны для обывателей, но экономисты утверждают, что страна экономит в случае перевода стрелок часов.

Сергей Фурса
Сергей Фурса Как украинцев призывают полюбить офшоры 0

Скажите, любите ли вы офшоры? Казалось бы, глупый вопрос. Если вы Ринат Ахметов или Константин Жеваго, к примеру, то вы ответите на него утвердительно. Да, любите. Потому что это позволяет экономить кучу денег на налогах.

Денис Морозов
Денис Морозов Как не проиграть в мировой торговой войне 0

Четвертый год подряд в Украине наша компания выступает партнером Киевского Международного Экономического Форума. В этот раз мне выпала честь участвовать в дискуссионной панели "Торговые войны и их влияние на мировую экономику".

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