Елена Гадомская

Дорогие евробонды, высокая учетная ставка и ценовой рекорд автогаза.
25 октября Украина успешно разместила еврооблигации на сумму в $2 млрд, из которых $0.75 млрд – еврооблигации сроком на 5 лет и $1.25 млрд. – сроком на 10 лет.
Дорогие евробонды, высокая учетная ставка и ценовой рекорд автогаза.
В Украине изменили государственные строительные или градостроительные нормы, ограничив строительство высотных зданий в зависимости от классификации населенных пунктов и количества населения.
Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
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