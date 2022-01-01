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Экономика под прицелом:  15 бизнес-колонок года

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О чем писали колумнисты NV Бізнес в 2022 году. Мы выбрали 15 мнений экспертов, которые писали о самом главном в экономике и больше всего заинтересовали читателей.

Флешбэк. О чем мы говорили перед войной

В январе-феврале мы жили не только предчувствием полномасштабной войны, которая многим казалась нереальной. Бурлили противоречия законодательства по налогообложению, шли бурные обсуждения, можно ли ограничивать зарплатных ФЛП. Но чем ближе к войне, тем больше тема военного вторжения вытесняла другие.

Иван Герасименко

Адвокат, директор юридической компании Investment Service Ukraine

Прячете деньги под матрасом? Просто знайте, что скоро может произойти

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Юрий Гайдай

Старший экономист Центра экономической стратегии

Гетманцев заявил о планах запретить зарплатные ФОПы. Возможно ли это?

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Юрий Гайдай

Старший экономист Центра экономической стратегии
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

Артем Ильин

Специальный корреспондент НВ Бизнес

Антонов, Южмаш, судостроение. Правда об украинских предприятиях, которые упомянул Путин в своей речи

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Деньги в новой реальности

Когда прошел первый шок после нападения россии на Украину, а ВСУ доказали, что худший сценарий невозможен, украинцы начали искать ответы на вопрос, как выжить в новой реальности. Как планировать бизнес и как изменились правила работы компаний из-за военного положения. Как будут работать банки для оказавшихся за границей. Что происходит с валютным курсом и возможно ли обезопасить от обесценивания сбережения во время войны.

Игорь Гут

Сооснователь DYB [Develop Your Business], член Несторовской группы

Пять вещей, которые украинцам нужно принять сейчас

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Руслан Сидорович

Партнер Ario Law Firm

Что делать выезжающим

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Руслан Сидорович

Партнер Ario Law Firm
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

Андрей Реун

Партнер LCF Law Group, руководитель практики налогового права

Последние изменения налогового законодательства в Украине

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Евгений Дубогрыз

Эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина, в 2015–19 гг. заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ

Почему я считаю решение НБУ поднять ключевую ставку с 10% до 25% верным

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Евгений Дубогрыз

Эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина, в 2015–19 гг. заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

Алина Шух

Рекордсменка мира U20 по легкой атлетике, соучредитель SMART — компании финансового консалтинга для спортсменов

Деньги украинцев. Всё, что важно знать о личных финансах в условиях войны

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Артем Ваганов

Финансовый советник iPlan.ua, соучредитель сообщества инвесторов iPlan Talks

Доллар. Покупать или продавать?

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Артем Ваганов

Финансовый советник iPlan.ua, соучредитель сообщества инвесторов iPlan Talks
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

Любомир Остапив

Финансовый планер в iPlan.ua

Как лучше всего защитить свои долларовые сбережения

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Василий Матий

Финансист, управляющий активами 1st Family Office

Финансовая самооборона. Как начать инвестировать, чтобы уберечь свои средства от инфляции

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Василий Матий

Финансист, управляющий активами 1st Family Office
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

Горизонт планирования. Влияние войны и прогнозы

Когда стало ясно, что эта война не на две-три недели, появился вопрос: а как длительные боевые действия и обстрелы всей страны скажутся на экономике в длительной перспективе?

Василий Фурман

Член Совета НБУ

Каким будет курс гривни после войны?

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Алексей Блинов

Начальник Аналитического отдела Sense Bank

Симеон Дянков

Директор группы исследователей по финансовым рынкам Лондонской школы экономики, доверенное лицо Sense Bank

Демографическая пропасть. С каким вызовом столкнулась Украина из-за войны

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Алексей Блинов

Начальник Аналитического отдела Sense Bank

Симеон Дянков

директор группы исследователей по финансовым рынкам Лондонской школы экономики, доверенное лицо Sense Bank
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

Виталий Ваврищук

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Прогноз 2023. Что будет с курсом гривны, инфляцией, ВВП

Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
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Артем Ковбель

Партнер, соучредитель Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP

Настоящий мировой экономический кризис еще не начался. Когда и как это будет?

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Артем Ковбель

Партнер, соучредитель Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.

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