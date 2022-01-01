Экономика под прицелом:  15 бизнес-колонок года

Деньги в новой реальности

Когда прошел первый шок после нападения россии на Украину, а ВСУ доказали, что худший сценарий невозможен, украинцы начали искать ответы на вопрос, как выжить в новой реальности. Как планировать бизнес и как изменились правила работы компаний из-за военного положения. Как будут работать банки для оказавшихся за границей. Что происходит с валютным курсом и возможно ли обезопасить от обесценивания сбережения во время войны.

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