Экономика под прицелом:  15 бизнес-колонок года

О чем писали колумнисты NV Бізнес в 2022 году. Мы выбрали 15 мнений экспертов, которые писали о самом главном в экономике и больше всего заинтересовали читателей.
Флешбэк. О чем мы говорили перед войной
В январе-феврале мы жили не только предчувствием полномасштабной войны, которая многим казалась нереальной. Бурлили противоречия законодательства по налогообложению, шли бурные обсуждения, можно ли ограничивать зарплатных ФЛП. Но чем ближе к войне, тем больше тема военного вторжения вытесняла другие.
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Иван Герасименко
Адвокат, директор юридической компании Investment Service Ukraine
Прячете деньги под матрасом? Просто знайте, что скоро может произойти
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.
Когда прошел первый шок после нападения россии на Украину, а ВСУ доказали, что худший сценарий невозможен, украинцы начали искать ответы на вопрос, как выжить в новой реальности. Как планировать бизнес и как изменились правила работы компаний из-за военного положения. Как будут работать банки для оказавшихся за границей. Что происходит с валютным курсом и возможно ли обезопасить от обесценивания сбережения во время войны.
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Игорь Гут
Сооснователь DYB [Develop Your Business], член Несторовской группы
Пять вещей, которые украинцам нужно принять сейчас
Кредитні програми та грантові можливості для МСБ: які умови пропонують банки та де шукати грантові програми.