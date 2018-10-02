Екатерина Цыбенко

Как выбрать школу, где научат быть счастливым: три главных признака
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.
Любое профессиональное сообщество стремится к мифологизации своего ремесла. Чтобы приносить больший доход, услуга, которую ты оказываешь, должна быть максимально сакральной.
Порошенко продает Кузню, ТРЦ по цене годовой приватизации и ребрендинг УЗ
Нынешняя встреча Yalta European Strategy проходила под лозунгом The Next Generation of Everything.
Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.
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