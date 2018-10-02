Екатерина Цыбенко

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17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.