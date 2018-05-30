 Егор Чернев
 Егор Чернев
эксперт High Tech Office of Ukraine; магистр наук государственной политики и менеджмента King`s Business School, King`s College London

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 Егор Чернев

эксперт High Tech Office of Ukraine; магистр наук государственной политики и менеджмента King`s Business School, King`s College London

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