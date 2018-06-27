Егор Штокалов

Народные депутаты отобрали у банков миллиарды гривен и не хотят возвращать. Знаете, как я поступил бы на их месте? Точно так же. Cейчас объясню.
С 2014 года в Украине стартовал масштабный процесс децентрализации – передачи значительной части полномочий территориальным громадам.
Народные депутаты отобрали у банков миллиарды гривен и не хотят возвращать. Знаете, как я поступил бы на их месте? Точно так же. Cейчас объясню.
24 июня у системы ProZorro.Продажи будет годовщина: 2 года назад проект начал работу вместе с Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
Девальвацию может ускорить сезон отпусков и глобальные факторы.
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