Робот никогда не заменит человека

В последнее время я часто пишу блоги. Приходится писать, когда видишь в интернете публикации, мимо которых просто не можешь пройти.

На этот раз дело транспорта не касается, а звучит статья так: "Если завтра исчезнут чиновники".

Действительно, вопрос – а что тогда будет? Да, конечно, мы сейчас живем в мире цифровых технологий, где кажется, что все человеческие действия можно заменить "машиной".

Во-первых, там, за скопом электронных технологий и экранами все равно будет сидеть человек – как минимум тот, кто "клепает" эти электронные ключи, заставляет их работать и собирать всю информацию. Тот, кто обрабатывает данные или, как минимум, формирует программу для обработки данных.

Во-вторых – технологии могут подводить. Они ломаются, выходят из строя. А еще они бездушные – им все равно, что они вас подводят (заметьте – даже фильмы учат нас не доверять машинам на 100%). Вот только в случае чего вы к ним не сможете достучаться сквозь экран монитора, и никто не ответит вам на вопрос "почему что-то пошло не так?" Система – тоже произведение искусства человека, и она дает сбой. Как робот Софи, которая зависла после вопроса – как побороть коррупцию в Украине.

Ну, а если серьезно – давайте посмотрим в глобальной перспективе: жизнь без чиновника – это "стоп прогресса".

Полная замена чиновников на все эти "электронные новинки" – это то же, если бы робот полностью заменил человека. И это невозможно в нормальном мире (и все европейские и западные соседи уже давно это поняли).

Наш прогресс в любой сфере так или иначе зависит от представителей государства, от постановлений Кабмина, от тех, кто снизу доверху занимается законопроектами и реализует их.

Для того, чтобы совершенствоваться, нужны мысли и идеи, нужно их реализовать и воплощать в жизнь. Пресловутый "ключ" – это предел. А дальше что?

Мысль не развивается сама по себе или компьютером. Нет чиновников – некому толкать эти идеи вперед, некому регулировать. На этих достижениях все и остановится. Мир совершенствуется только человеком, идеями, которые служат триггером для создания электронных ключей и других инноваций.

Человеческий фактор должен оставаться всегда, в любой сфере, системе и особенно там, где речь идет о человеке. Везде должны быть границы и баланс – где техника и работы – там человек, где человек – там системность. Не стоит вдаваться в крайности. Мир без чиновников – это сходство технологической утопии, которая рано или поздно пойдет ко дну.

Вы хотите, чтобы страной руководили люди, которые делают ошибки или совершенные бригады роботов?

Государство базируется на общественном договоре и госслужащие – слуги государства, которому народ делегирует право управления. Есть несколько моделей, опробованных в Украине, но демократия хаоса привела к поражению Черной рады – упадок казачества, Центральный совет с махновцами и поражение УНР.

Мы строим демократическую европейскую страну, медленно – откатываясь в клептократическую автократию, но благодаря площадям – перезагружаемся и начинаем сначала.

Мы несовершенны – но у страны всегда есть шанс изменить нас на молодых и умных.

Мы точно не будем держаться за протертые чиновничьи кресла пшонка стайл.

Мы хотим жить здесь и делаем, чтобы наши дети жили в лучшей стране.

Нас называли космонавтами крепкие хозяйственники, но сейчас они отлучены от потоков и ходят на допросы. Мы циники, которые трезво оценивают процесс реформ, и идем вперед, несмотря на нытье прежних.

Да, есть много проблем – и воруют, и лгут, но нам точно не стыдно смотреть в глаза пацанам из ДАП или семьям героев небесной сотни.

Мы не панацея, но мы знаем, что нужно для бизнеса и страны и делаем то, что называется развитием и прогрессом.

Мы понимаем, что нельзя в очередной раз потерять шанс для страны и сделаем все возможное.

Мы – поколение, рожденное в очередях перестройки, ходили в школы в лихие 90-е, заканчивали Оксфорды и Гейдельбергы, продавали Криворожсталь и выруливали с ипотечного кризиса.

Мы прошли Революцию на граните, Помаранчевый майдан и Революцию достоинства. Наши друзья и близкие погибали на мостовой Институтской и болоте Дебальцево – поэтому мы не сдадимся без боя.