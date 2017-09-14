Виктор Довгань
Виктор Довгань
заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции
На что тратятся китайские кредиты в инфраструктуре
Последние два года Украина много сотрудничает с Китаем в сфере транспорта и инфраструктуры. Все совместные проекты являются успешными. Меня часто спрашивают о результатах сотрудничества с КНР. 0
Почему нужна реформа судоходства

Мы бьемся за интеграцию в Европу с момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году, разрабатываем стратегии, говорим о том, как это важно, пишем законопроекты и каждый раз надеемся, что их примут.

27 февраля, 08:10
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Кому нужен пешеходный Киев

Читая последние новости от КГГА, что "транспортная система Киева не удовлетворяет потребностей горожан". У меня возник встречный вопрос – так, а как она может их удовлетворять, если объявленные проекты не двигаются с места?

12 февраля, 17:00
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Робот никогда не заменит человека

В последнее время я часто пишу блоги. Приходится писать, когда видишь в интернете публикации, мимо которых просто не можешь пройти.

01 февраля, 09:00
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Возможен ли новый Шелковый путь

Правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры Украины по снижению ставок портовых сборов, и уже начиная с 1 января 2018 портовые сборы будут снижены на 20%.

16 января, 11:00
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Строительство БКАД

Новый год начато дискуссией о проекте строительства БКАД (Большой Кольцевой).

05 января, 19:30
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Украина – Польша – Катар: что нас объединит

Мы привезли домой "сувенир" из Польши – договоренность о сотрудничестве с Катаром, который способен построить в Украине LNG терминал

14 сентября 2017, 10:00
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Какой будет транспортная стратегия Украины

Я хочу рассказать о проекте национальной транспортной стратегии 2030. В нем есть два очень важных месседжа, которые объясняют, почему и для чего мы это делаем

06 июля 2017, 14:06
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Виктор Довгань

заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции

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