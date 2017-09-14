Виктор Довгань

Мы бьемся за интеграцию в Европу с момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году, разрабатываем стратегии, говорим о том, как это важно, пишем законопроекты и каждый раз надеемся, что их примут.
Мы бьемся за интеграцию в Европу с момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году, разрабатываем стратегии, говорим о том, как это важно, пишем законопроекты и каждый раз надеемся, что их примут.
Читая последние новости от КГГА, что "транспортная система Киева не удовлетворяет потребностей горожан". У меня возник встречный вопрос – так, а как она может их удовлетворять, если объявленные проекты не двигаются с места?
В последнее время я часто пишу блоги. Приходится писать, когда видишь в интернете публикации, мимо которых просто не можешь пройти.
Правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры Украины по снижению ставок портовых сборов, и уже начиная с 1 января 2018 портовые сборы будут снижены на 20%.
Новый год начато дискуссией о проекте строительства БКАД (Большой Кольцевой).
Мы привезли домой "сувенир" из Польши – договоренность о сотрудничестве с Катаром, который способен построить в Украине LNG терминал
Я хочу рассказать о проекте национальной транспортной стратегии 2030. В нем есть два очень важных месседжа, которые объясняют, почему и для чего мы это делаем
Совет бизнес-омбудсмена обнародовал отчет за первый квартал 2018 года. В результате бизнес жалуется больше всего на действия ГФС, правоохранительных органов, государственных регуляторов и органов местного самоуправления.
Лондонский суд отказал Ахметову, почтовые войны и мексиканская Воля.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Типичный мажор - это, как правило, ребенок чиновника местной администрации, депутата, и гораздо реже - бизнесмена.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
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