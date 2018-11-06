Дмитрий Ливч

В Украине крайне неэффективно расходуются энергоресурсы. Так, на один квадратный метр среднестатистический украинец потребляет энергии в 3 раза больше, чем немец.
Ни для кого не секрет, что хороший сервис – это качество услуги, честность, оперативность, вежливость, забота, готовность прийти на помощь, доступность и дружелюбие.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
Антиукраинские санкции России, Doing Business стало проще и Порошенко взялся за АЗС.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
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