Дмитрий Киселев

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Типичный мажор - это, как правило, ребенок чиновника местной администрации, депутата, и гораздо реже - бизнесмена.
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