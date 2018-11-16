Дмитрий Кирилюк

В Украине меняются правила продажи лицензий на добычу полезных ископаемых. В дальнейшем продажа всех спецразрешений будет проводится через электронные аукционы ProZorrо.
МВФ заявил, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.
Верховная Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на иностранной регистрации. За законопроект №8487 проголосовали 250 народных депутатов.
В Украине меняются правила продажи лицензий на добычу полезных ископаемых. В дальнейшем продажа всех спецразрешений будет проводится через электронные аукционы ProZorrо.
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
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