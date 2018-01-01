Дмитрий Яблоновский

Совсем недавно в моем близком кругу разгорелась дискуссия: мы с друзьями спорили об инвестициях в детей. Все участники спора – взрослые люди, состоявшиеся в бизнесе и жизни.
В связи с завершением отопительного сезона и снижением критического импорта в марте ожидается стабилизация валютного рынка и укрепление гривни. Курс гривни может колебаться в диапазоне 26–27,5 грн за доллар.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
Разгром Газпрома в Стокгольме, Смолия опять перенесли и миллиард евро от Еврокомиссии.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.
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